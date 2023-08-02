خبر في الجول – بعد تراجع البنك الأهلي.. سمير فكري إلى المصري

اقترب النادي المصري من ضم سمير فكري جناح الداخلية بشدة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن النادي المصري حصل على موافقة سمير فكري لضمه إلى النادي، بجانب اتفاقه مع مسؤولي الداخلية لدفع الشرط الجزائي الخاص باللاعب.

سمير فكري كان قريبا جدا من الانضمام إلى البنك الأهلي، بل أن النادي دفع الشرط الجزائي الخاص باللاعب بالفعل، قبل أن يتراجع النادي عن الصفقة بسبب قرار بابافاسيليو ورؤيته بأنه غير مناسب لطريقة لعبه.

FilGoal.com علم في وقت سابق بأن المصري حصل بالفعل على ميدو جابر لاعب سيراميكا كليوباترا، مقابل انتقال إسلام المزين إلى سيراميكا، بالإضافة إلى مقابل مادي.

وسبق للمصري ضم محمد الشامي جناح الإسماعيلي بالفعل بعد نهاية عقد اللاعب مع الدراويش.

ويستعد المصري لمواجهة الأهلي مساء غد الخميس في ربع نهائي كأس مصر.

سمير فكري خاض 35 مباراة خلال الموسم الماضي رفقة الداخلية. سجل فيهم 9 أهداف، وصنع 4 آخرين.

صاحب الـ28 عاما حصد جائزة رجل المباراة في 6 مرات، كثاني أكثر اللاعبين حصدا للجائزة على مستوى الدوري.