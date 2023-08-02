خبر في الجول – بعد تراجع البنك الأهلي.. سمير فكري إلى المصري

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 - 18:27

كتب : عمرو نبيل

هدف سمير فكري في الزمالك

اقترب النادي المصري من ضم سمير فكري جناح الداخلية بشدة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن النادي المصري حصل على موافقة سمير فكري لضمه إلى النادي، بجانب اتفاقه مع مسؤولي الداخلية لدفع الشرط الجزائي الخاص باللاعب.

سمير فكري كان قريبا جدا من الانضمام إلى البنك الأهلي، بل أن النادي دفع الشرط الجزائي الخاص باللاعب بالفعل، قبل أن يتراجع النادي عن الصفقة بسبب قرار بابافاسيليو ورؤيته بأنه غير مناسب لطريقة لعبه.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – المصري يضم ميدو جابر في صفقة تبادلية رسالة وداع من محمد الشامي للإسماعيلي.. ويعلن انضمامه إلى المصري ذو الأصول المصرية هيثم حسن إلى سبورتنج خيخون على سبيل الإعارة في الجول يكشف موقف السوبر المصري القديم بعد استحداث بطولة جديدة

FilGoal.com علم في وقت سابق بأن المصري حصل بالفعل على ميدو جابر لاعب سيراميكا كليوباترا، مقابل انتقال إسلام المزين إلى سيراميكا، بالإضافة إلى مقابل مادي.

وسبق للمصري ضم محمد الشامي جناح الإسماعيلي بالفعل بعد نهاية عقد اللاعب مع الدراويش.

ويستعد المصري لمواجهة الأهلي مساء غد الخميس في ربع نهائي كأس مصر.

سمير فكري خاض 35 مباراة خلال الموسم الماضي رفقة الداخلية. سجل فيهم 9 أهداف، وصنع 4 آخرين.

صاحب الـ28 عاما حصد جائزة رجل المباراة في 6 مرات، كثاني أكثر اللاعبين حصدا للجائزة على مستوى الدوري.

الدوري المصري المصري الداخلية سمير فكري
نرشح لكم
المصري يتمم التعاقد مع ميدو جابر في صفقة تبادلية الاتحاد يتعاقد مع مدافع وادي دجلة المجد السكندري يكشف لـ في الجول: فاركو ضم لاعبين من فريقنا بلدية المحلة يتمم التعاقد مع ثنائي بورتو السويس النسر الأول.. المصري يضم محمد الشامي في صفقة انتقال حر رومانو: الشباب السعودي مصر على التعاقد مع ويليان الاتحاد يتعاقد مع لاعب وسط المنصورة كما انفرد في الجول قبل عام.. حكم من فيفا لصالح الزمالك ضد جالاتا سراي
أخر الأخبار
محمد محمود: الزمالك تواصل مع صديق لي.. لكن من الصعب الانتقال له 4 ساعة | الدوري المصري
المصري يتمم التعاقد مع ميدو جابر في صفقة تبادلية 4 ساعة | الكرة المصرية
محمد محمود: هذا سبب حزني بعد رحيلي من الأهلي 5 ساعة | الدوري المصري
الأهلي يعلن رحيل أبو عبلة عن الجهاز الطبي 5 ساعة | الكرة المصرية
لعدم طرد البلهيي رغم إنذاره مرتين.. تقرير: الوداد قدم احتجاجا رسميا ضد الهلال 5 ساعة | كأس العرب
الضربة الأولى لأرسنال.. غياب خيسوس عن الأسابيع الأولى من الموسم 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
"يا له من فريق".. ماذا قال ماني للاعبي النصر قبل مواجهة الزمالك 5 ساعة | كأس العرب
مرتضى منصور يعلن رحيله عن الزمالك 6 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن قيد ثلاثة لاعبين قبل مواجهة الاتحاد المنستيري 2 مصدر لـ في الجول: محمد محمود علم برحيله عن الأهلي من الإنترنت.. وفوجئنا ببند غريب 3 خبر في الجول - العدد يرتفع إلى أربعة.. زد يضم ثنائي الأهلي العائد من الإعارة 4 مرتضى منصور يعلن رحيله عن الزمالك