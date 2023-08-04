"فان دي فين".. صفقة توتنام الجديدة على الأبواب

الجمعة، 04 أغسطس 2023 - 20:36

كتب : FilGoal

ميكي فان دي فين

يقترب توتنام هوتسبر من حسم صفقة هامة في خط الدفاع استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

وقال الصحفي فابريزيو رومانو إن الاتفاق قد تم على انتقال ميكي فان دي فين مدافع فولفسبورج إلى صفوف ديوك لندن.

وتم الاتفاق مقابل 50 مليون يورو تتضمن الإضافات، ويسافر المدافع الهولندي لإجراء الكشف الطبي خلال الساعات المقبلة.

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ويمتد العقد الجديد للاعب لمدة 5 سنوات، أي ينتهي في يونيو 2028.

وانتقل فان دي فين إلى صفوف فولفسبورج في أغسطس 2021 مقابل 3.5 مليون يورو، قادما من نادي فوليندام الهولندي.

ولعب حتى الآن 11 مباراة مع منتخب هولندا تحت 21 عاما.

اللاعب البالغ من العمر 22 عاما، يبلغ طوله 193 سم، ويلعب في مركز قلب الدفاع، ويمثله "تيم رايولا" الذي يدير أعمال الوكيل الراحل مينو رايولا.

وتعاقد توتنام حتى الآن مع جيمس ماديسون نجم ليستر سيتي وجوليليمو فيكاريو حارس مرمى إمبولي، كما أكمل شراء ديان كولوسيفسكي من يوفنتوس وبيدرو بورو من سبورتنج لشبونة.

ميكي فان دي فين الدوري الإنجليزي توتنام فولفسبورج
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