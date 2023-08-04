مؤتمر أرتيتا: حان الوقت للفوز على مانشستر سيتي.. ولا جديد بشأن رايا

تحدث ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال في المؤتمر الصحفي عن مواجهة مانشستر سيتي يوم الأحد في مسابقة درع الاتحاد الإنجليزي "الدرع الخيرية سابقا".

وقال أرتيتا في المؤتمر: "نحن متحمسون للعب مباراة نهائية على بطولة. ونقاتل لفرصة الفوز على الفريق الذي يجب أن نهزمه".

وأضاف "قرأت ما كتبه آرون رامسديل عن قصته ورغبته في جعل كرة القدم مكانا أفضل. أعتقد أنه كان عظيما ومفعما بالشفافية، وكان شجاعا في فعل ذلك بهذه الطريقة".

وعن انتقال ديكلان رايس إلى أرسنال بدلا من مانشستر سيتي قال: "شرحت له ما نفكر فيه بشأنه، وحدثته عن دوره معنا في الفريق. هو وعائلته آمنوا بذلك ونحن سعداء بالحصول عليه".

أما عن انتقال دافيد رايا حارس مرمى برينتفورد إلى الجانرز قال: "لا جديد حتى الآن".

وعن حالة بوكايو ساكا قال: "بوكايو أفضل حالا الآن، فقد تدرب اليوم".

أما عن حالة جابرييل جيسوس قال: "هو بخير. بالتأكيد هو محبط لأنه كان في حالة جيدة حين أصيب مجددا، ولا أحد توقع ذلك".

أما عن صفقة كاي هافيرتز مهاجم تشيلسي السابق ومركزه الأنسب قال: "لقد لعب معظم الوقت كصانع ألعاب. سنر، فالفريق يمنحنا الكثير من المعلومات الجديدة كل يوم".

وبسؤاله عن تسرب الخوف لفريقه من مواجهة مانشستر سيتي الماضية في أبريل، حيث كان الفريق الوحيد الذي عجز أرسنال عن الفوز عليه بين الكبار قال: "بالتأكيد لم أتوقع أن تبدأ المباراة بهذا الشكل وكنا أفضل، ولكنهم استحقوا الفوز".

وواصل "بالنسبة لي سيكون من الأفضل أن نفوز ببطولة يوم الأحد. هذا يمنحنا حافزا إضافيا، فقد حان الوقت للفوز على مانشستر سيتي".

وكان أرسنال قد نافس مانشستر سيتي على لقب الدوري وطال أمد تصدره، ولكن سيتي توجه في النهاية.