صفقة ثامنة بأموال تونالي.. ميلان يضم يونس موسى "كيسي الجديد"

الجمعة، 04 أغسطس 2023 - 19:58

كتب : FilGoal

يونس موسى بقميص ميلان

واصل ميلان صفقاته الصيفية بتعاقد جديد للموسم المقبل، وهذه المرة أمريكي من الدوري الإسباني.

أعلن ميلان ضم يونس موسى لاعب الوسط الأمريكي لنادي فالنسيا، بعقد حتى عام 2028.

فرانك كيسي تألق رفقة ميلان قبل الانتقال إلى برشلونة قبل بداية الموسم الماضي، والآن ربما يكون يونس موسى هو فرانك كيسي الجديد لـ ميلان.

جيانارو جاتوزو أسطورة ميلان درب يونس موسى قبل ذلك في فالنسيا، وقال عنه في وقت سابق "يونس موسى يذكرني بفرانك كيسي خلال بدايته مع ميلان".

ويبدو إن نظير بيع ساندرو تونالي إلى نيوكاسل بـ 64 مليون يورو، مازال يؤتي ثماره في صفقات الأحمر والأسود بتعاقدات قوية.

يونس موسى تدرج في أكاديمية أرسنال، قبل أن ينتقل إلى فالنسيا عام 2020 ويلعب مع الفريق الأول منذ ذلك الحين.

صاحب الـ20 عاما يشغل مركز لاعب الوسط الدفاعي، وأحد لاعبي منتخب أمريكا الأول رغم صغر سنه.

وشارك موسى في 37 مباراة بمختلف البطولات خلال الموسم الماضي. صنع فيهم هدفين.

يونس يملك 24 مباراة دولية رفقة منتخب أمريكا كذلك رغم صغر سنه، وتوج ببطولة كأس أمم قارة أمريكا الشمالية مرتين.

وتعد الصفقة هي الثامنة لميلان هذا الموسم، إذ تعاقدوا من قبل مع كريستيان بوليسيتش، وروبن لوفتيس-شيك من تشيلسي، وصامويل تشوكويزي من فياريال، وتيجاني رايندرز من ألكمار، ونوح أوكافور من ساليزبورج، ولوكا روميرو من لاتسيو، وماركو سبورتييللو حارس أتالانتا.

الدوري الإيطالي يونس موسى ميلان فالنسيا
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