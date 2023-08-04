مؤتمر جوارديولا: سنعاني ضد أرسنال.. وموقف كايل ووكر وبيرناردو سيلفا والصفقات

يؤمن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن فريقه سيعاني أمام أرسنال في كأس الدرع الخيرية بسبب التحضير للموسم بشكل متأخر عن الفريق اللندني.

ويواجه سيتي منافسه أرسنال الأحد المقبل في كأس الدرع الخيرية في ملعب ويمبلي في افتتاح الموسم الإنجليزي.

وفي مؤتمره الصحفي الأول في الموسم الجديد تحدث المدرب الإسباني قائلا: "بالطبع نرغب في الفوز على أرسنال، لقد أنهينا الموسم الماضي بعدهم بأسبوعين لذا وبدأنا التحضير بعدهم بأسبوعين كذلك لذا نحن لسنا في أفضل حال وسنعاني من أجل البداية لكن هذه مباراة نهائي ونأمل أن تساعدنا عقليتنا في المنافسة".

وعن ضم يوشكو جفارديول مدافع لايبزيج قال: "جفارديول؟ لديه اسمه جميل يا له من اسم عائلة، هو يجري الفحوصات الطبية أتمنى إتمام الصفقة في الساعات أو الأيام المقبلة".

أما عن الصفقات الجديدة قال: "لا أعرف إن كنا أتممنا عملنا في الانتقالات، لكنني أعتقد أنه ربما هناك المزيد من الصفقات".

وبسؤاله عن مستقبل كايل ووكر وبيرناردو سيلفا لاعبي الفريق أجاب جوارديولا "لاعبان في غاية الأهمية لنا وسأفعل كل شيء ليستمرا معنا، نريد بقاء اللاعبين لأنهما يرغبان في الاستمرار، استبدالهما سيكون في غاية الصعوبة، عندما تفوز بالثلاثية فالبعض يعتقد أن المهمة تمت ويريد خوض تجربة جديدة".

أما عن اهتمام برشلونة بضم بيرناردو سيلفا أوضح "لا أرغب في تواجد لاعبين لا يودون الاستمرار معنا، لكن هذا رأيي فقط، وحتى الآن لم نتلق عرضا مناسبا".

وشدد "أرغب في العمل مع لاعبين يودون الاستمرار، إن أراد أي ناد ضمه فسوف يستقل مسؤولوه الطائرة ويجتمعون مع مديرنا الرياضي".

وبسؤاله عن تواجد ستة مدافعين في الفريق وهل يراه عددا كبيرا رد "الموسم طويل جدا وتواجد ستة مدافعين ليس رقما كبيرا".

أما عن انضمام ديكلان رايس إلى أرسنال قال: "ديكلان رايس اختار الانضمام إلى أرسنال وأتمنى له الأفضل، هو لاعب مهم وشخص لطيف وسيكون مهما لمنتخب إنجلترا ولأرسنال، يا له من لاعب مدهش".

وأتم جوارديولا مؤتمره قائلا: "التحدي كبير بالنسبة لنا ذهنيا وكيف ننمو كفريق، فمن أجل الحفاظ على مستوانا يكاد يكون مستحيلا ولكن هذا هو التحدي، وخلال الـ11 شهرا المقبلة سيكون لدينا العديد من اللحظات السيئة ولكن الأمر يتعلق بطريقة عودتنا".