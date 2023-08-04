ساعات حاسمة.. تيليجراف: رسالة من بايرن لـ توتنام بشأن بيع هاري كين

الجمعة، 04 أغسطس 2023 - 14:20

كتب : FilGoal

هاري كين

تشهد صفقة انتقال هاري كين من توتنام إلى بايرن ميونيخ ساعات حاسمة ومفترق طرق.

ووفقا لصحيفة "تيليجراف" الإنجليزية في تقرير لها أن بايرن حدد لتوتنام مساء اليوم الجمعة كموعد أخير لقبول عرضهم لضم هاري كين.

وأوضح التقرير أن جميع أطراف الصفقة بما فيهم اللاعب ووكلائه يرغبون في حسم الموقف قبل أول مباراة لتوتنام في الدوري الإنجليزي أمام برينتفورد الأحد بعد المقبل.

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لكن حال عدم رد توتنام على عرض بايرن فمن المتوقع بقاء كين مع الفريق في موسمه الأخير الذي ينتهي بعده تعاقده.

وأشار التقرير إلى أن بايرن يحتاج لعرض 100 مليون يورو بالإضافة لحوافز لإقناع توتنام بالتخلي عن كين.

وإن لم يقم دانييل ليفي مالك توتنام بإبداء أي رد إيجابي أو تساهل في المفاوضات فإن بايرن سيسحب عرضه وينهي اهتمامه بكين ويبحث عن أهداف أخرى.

هاري كين بايرن ميونيخ توتنام
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