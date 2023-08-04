تقرير: إنتر سيفعل الشرط الجزائي في عقد سومر مع بايرن

ينوي إنتر ميلان تفعيل الشرط الجزائي في تعاقد يان سومر حارس مرمى بايرن ميونيخ من أجل ضمه الصيف الجاري.

ووفقا لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية في تقرير لها اليوم الجمعة فإن إنتر يفكر في تفعيل الشرط الجزائي البالغ قيمته 6 ملايين يورو.

وأوضح التقرير أن الصفقة قد يتم إكمالها خلال الأيام المقبلة.

يأتي ذلك في ظل رغبة إنتر في تعويض رحيل حارسيه أندري أونانا وسمير هاندانوفيتش.

وانضم سومر صاحب الـ34 عاما إلى بايرن في الشتاء الماضي لتعويض مانويل نوير الذي أصيب لنهاية الموسم آنذاك.

ويمتد تعاقد سومر مع بايرن حتى صيف عام 2025.

وخاض الحارس السويسري 25 مباراة مع بايرن استقبل 31 خلالهم هدفا وحافظ على نظافة شباكه ثماني مرات.