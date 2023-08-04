زينشينكو عن أصعب لاعب واجهه: مع احترامي للكل.. صلاح لا يمكن إيقافه

انهال أوليكساندر زينشينكو الظهير الأيسر لأرسنال بالمديح على نجم ليفربول وقائد منتخب مصر محمد صلاح.

أوليكساندر زينشينكو النادي : أرسنال محمد صلاح النادي : ليفربول

وحل اللاعب الأوكراني ضيفا على قائد مانشستر يونايتد السابق ريو فرديناند عبر قناته عبر موقع "يوتيوب"، وسُئل زينشينكو عن أصعب لاعب واجهه في مسيرته.

وأجاب زينشينكو قائلا: "صلاح، أعتقد أنه صلاح، مع كل احترامي للبقية وخاصة رياض محرز الذي لعبت ضده حينما كان في ليستر سيتي، صلاح جناح لا يمكن إيقافه".

وأكمل "ليفربول قام بعمل جيد جدا خاصة مع تواجد جورجينيو فينالدوم الذي كان يلعب في الوسط (بوكس تو بوكس)".

وأردف لاعب مانشستر سيتي السابق حديثه "أتذكر في مباراة كأس الدرع الخيرية في عام 2019 فزت مع مانشستر سيتي بركلات الترجيح وكان ميكيل أرتيتا مازال يتواجد في الجهاز الفني آنذاك".

وتابع "أتذكر بين شوطي المباراة ذهبت لغرفة خلع الملابس وقلت له ميكيل ماذا أفعل أمام كل هذا؟".

وأضاف زينشينكو "فيرجيل فان دايك يستحوذ على الكرة في الناحية اليسرى ويلعب بقدمه اليمنى بدون أي ضغط، ومع اللمسة الأولى للكرة يركض فينالدوم بين الخطوط بيني وبين نيكولاس أوتاميندي وأحتاج لحماية المساحة في الدفاع".

وأكمل "وأجد صلاح يتحرك في المساحات على خط الملعب وبيني وبينه 50 مترا".

وأتم "خيل صلاح بسرعته تلك، لقد انتهيت، ماذا أحتاج أن أفعل؟ كان هناك ما يقرب من خمس كرات على التوالي بتلك الطريقة".