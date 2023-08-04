مدافع فاركو: الموسم المقبل من الدوري سيكون أصعب

الجمعة، 04 أغسطس 2023 - 12:05

كتب : أحمد الخولي

أحمد عوض - فاركو

يرى أحمد عوض مدافع نادي فاركو أن منافسات الموسم المقبل من مسابقة الدوري ستكون أصعب.

ويستعد نادي فاركو لخوض الموسم الثالث له في مسابقة الدوري منذ صعوده من الدرجة الثانية.

وقال عوض عبر موقع ناديه الرسمي: "المنافسة في بطولة الدوري الموسم القادم ستكون صعبة للغاية في ظل المستوى الجيد الذي ظهرت به العديد من الفرق".

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وأضاف عوض "الفريق يمتلك قوام قوي ومميز والجميع يستعد بشكل جيد للموسم الجديد في ظل رغبتنا تقديم أداء جيد وتحقيق نتائج تتناسب مع مستوى طموحات إدارة فاركو".

وتابع "مجلس إدارة النادي يقدم الدعم المستمر للاعبين وتوفير المناخ المناسب من أجل استقرار الفريق لتحقيق النتائج المرجوة".

واختتم " فاركو نجح في تحقيق نتائج طيبة خلال الموسم الماضي في ظل الغيابات وإيقاف القيد ونسعى للظهور بشكل أفضل خلال الموسم المقبل".

واختتم فاركو مناسفات الدوري في المركز التاسع برصيد 42 نقطة.

أحمد عوض فاركو
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