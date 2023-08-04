مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العرب.. القنوات الناقلة

انتهت مباريات دور المجموعات من كأس العرب التي تقام حاليا في السعودية.

وتقام البطولة في السعودية في الفترة ما بين 27 يوليو إلى 12 أغسطس الجاري.

وتأهل إلى ربع النهائي كل من التالي:

المجموعة الأولى

الاتحاد

الشرطة

المجموعة الثانية

السد

الهلال

المجموعة الثالثة

الشباب

النصر

المجموعة الرابعة

الرجاء الوحدة

فمتى يبدأ ربع النهائي؟

ينطلق الدور ربع النهائي غدا السبت.

وستكون المباراة الأولى بين السد والشرطة وتقام في السادسة مساء.

وفي التاسعة مساء سيواجه الاتحاد منافسه الهلال في قمة سعودية مثيرة.

أما يوم الأحد فسيواجه الرجاء نظيره النصر.

ويُختتم ربع النهائي بمواجهة الشباب والوحدة.

وتنقل مباريات البطولة عبر قنوات "إس إس سي" وتطبيق "شاهد".