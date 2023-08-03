مؤتمر مدرب النصر: أبارك للزمالك على الأداء.. لم نكن جيدين أمامهم

الخميس، 03 أغسطس 2023 - 20:39

كتب : FilGoal

لويس كاسترو

اعترف لويس كاسترو المدرب البرتغالي لنادي النصر، بأن فريقه لم يكن جيدا أمام الزمالك.

الزمالك تعادل أمام النصر بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من كأس العرب.

وقال كاسترو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "كانت مباراة صعبة كما توقعنا، ومستمرين في التقدم بنسق المباريات وخوض تلك المباريات الصعبة حتى نصل إلى أعلى مستوى مع بداية الموسم".

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وأضاف "فزنا اليوم بعزيمة اللاعبين والجمهور، وبهم سنستطيع التقدم أكثر وأكثر في البطولة".

المدرب البرتغالي أتبع "اليوم لم نكن جيدين، ومررنا بمشاكل عديدة في التمركز، ولكن من الطبيعي أن نمر بمثل هذه الظروف في مرحلة التحضيرات وخوض مباريات كثيرة وحصص تدريبية قليلة".

واستمر "تحسنا عن فترة معسكر البرتغال ولكن مازلنا بحاجة إلى مزيد من الوقت".

كاسترو أتم "أبارك الزمالك على مستواه الجيد في الملعب خلال المباراة، ومرة أخرى أبارك لفريقي على التأهل".

التعادل أهل النصر إلى الدور الثاني رفقة الشباب، فيما ودع الزمالك البطولة باحتلال المركز الثالث.

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