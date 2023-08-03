سكاي: جفارديول يخضع للكشف الطبي مع سيتي خلال أيام

الخميس، 03 أغسطس 2023 - 14:34

كتب : FilGoal

جوسكو جفارديول لاعب لايبزيج

أفادت شبكة سكاي سبورتس أن الكرواتي يوشكو جفارديول مدافع لايبزيج سيخضع للكشف الطبي مع مانشستر سيتي خلال أيام.

وارتبط اسم جفارديول بمانشستر سيتي طوال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح تقرير سكاي يوم الخميس أن جفارديول يستعد للخضوع للكشف الطبي مع سيتي نهاية الأسبوع (السبت أو الأحد).

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وألمح التقرير إلى أن سيتي توصل لاتفاق مع لايبزيج لضم اللاعب.

في المقابل، ذكرت جريدة كيكر الألمانية أن لايبزيج على وشك ضم كاستيلو لوكيبا مدافع ليون ليحل محل جفارديول.

وكان ماكس إبيرل المدير الرياضي للايبزيج قد نفى توصل ناديه لاتفاق مع مانشستر سيتي بشأن انتقال يوشكو، قبل أيام.

وتحدث المدير الرياضي للايبزيج لشبكة سكاي سبورت ألمانيا قائلا: "لا يوجد اتفاق بيننا وبين مانشستر سيتي، الأمر ليس قريبا".

وواصل "الحقيقة أن مانشستر سيتي يرغب في ضمه لكننا مازلنا بعيدين للغاية عن الاتفاق".

وأردف "انتقال دمينيك سوبوسلاي إلى ليفربول آمنا ماليا، نحن لا نحتاج المال بل نفضل بقاء يوشكو معنا".

واستدرك "نحن نادي لا نقف أمام أي شيء بل نتمتع بالشفافية ولكن لدينا أفكارنا ونريد تنفيذها".

ويمتد تعاقد جفارديول مع لايبزيج حتى صيف عام 2027.

وخاض جفارديول مع لايبزيج 87 مباراة سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

ويملك جفارديول صاحب الـ21 عاما 21 مباراة بقميص منتخب كرواتيا سجل خلالهم هدفين.

وخلال الصيف الجاري ضم مانشستر سيتي ماتيو كوفاسيتش من صفوف تشيلسي.

يوشكو جفارديول لايبزيج مانشستر سيتي
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