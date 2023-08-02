الضربة الأولى لأرسنال.. غياب خيسوس عن الأسابيع الأولى من الموسم

تلقى أرسنال ضربة قوية في بداية موسمه بتأكد إصابة مهاجمه جابرييل خيسوس في الركبة.

جابريل جيسوس النادي : أرسنال أرسنال

وقال ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال في تصريحات نقلتها صحيفة "فوتبول لندن" الإنجليزية: "خيسوس شعر بعدم ارتياح في ركبته مما تسبب في بعض الآلام".

وواصل أرتيتا تصريحاته "خيسوس سيكون بعيدا عن المباريات لعدة أسابيع".

واستدرك "هي ليست إصابة كبيرة لكنها ستبعده لعدة أسابيع".

وأوضح "هي إصابة متعلقة بإصابته السابقة التي خضع بسببها لجراحة، كان يعاني من بعض الرشح في ركبته وكان علينا حل الأمر".

وخاض صاحب الـ26 عاما مع أرسنال 33 مباراة سجل خلالهم 11 هدفا وصنع ثمانية آخرين.

وغاب خيسوس الماضي عن 15 مباراة خلال الموسم الماضي.