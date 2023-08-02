الضربة الأولى لأرسنال.. غياب خيسوس عن الأسابيع الأولى من الموسم
الأربعاء، 02 أغسطس 2023 - 23:23
كتب : FilGoal
تلقى أرسنال ضربة قوية في بداية موسمه بتأكد إصابة مهاجمه جابرييل خيسوس في الركبة.
جابريل جيسوس
النادي : أرسنال
وقال ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال في تصريحات نقلتها صحيفة "فوتبول لندن" الإنجليزية: "خيسوس شعر بعدم ارتياح في ركبته مما تسبب في بعض الآلام".
وواصل أرتيتا تصريحاته "خيسوس سيكون بعيدا عن المباريات لعدة أسابيع".
واستدرك "هي ليست إصابة كبيرة لكنها ستبعده لعدة أسابيع".
وأوضح "هي إصابة متعلقة بإصابته السابقة التي خضع بسببها لجراحة، كان يعاني من بعض الرشح في ركبته وكان علينا حل الأمر".
وخاض صاحب الـ26 عاما مع أرسنال 33 مباراة سجل خلالهم 11 هدفا وصنع ثمانية آخرين.
وغاب خيسوس الماضي عن 15 مباراة خلال الموسم الماضي.
نرشح لكم
صلاح يصنع من جديد في خسارة قاتلة لـ ليفربول ضد بايرن صلاح أساسي ضد بايرن.. والثنائي الجديد يبدأ لأول مرة هويلوند يكمل الكشف الطبي في مانشستر يونايتد محمد صلاح يوجه رسالة وداعية لفابينيو رومانو: ريال سوسيداد يرغب في ضم فان دي بيك موهبة جديدة.. تشيلسي يتعاقد مع ليزلي أوجوتشوكو رومانو: رايا أبلغ برينتفورد برغبته في الانتقال لـ أرسنال كلوب يتحدث عن أسباب ترتيب صلاح بين قادة ليفربول