الضربة الأولى لأرسنال.. غياب خيسوس عن الأسابيع الأولى من الموسم

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 - 23:23

كتب : FilGoal

جابرييل خيسوس - أرسنال وتوتنام

تلقى أرسنال ضربة قوية في بداية موسمه بتأكد إصابة مهاجمه جابرييل خيسوس في الركبة.

جابريل جيسوس

النادي : أرسنال

أرسنال

وقال ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال في تصريحات نقلتها صحيفة "فوتبول لندن" الإنجليزية: "خيسوس شعر بعدم ارتياح في ركبته مما تسبب في بعض الآلام".

وواصل أرتيتا تصريحاته "خيسوس سيكون بعيدا عن المباريات لعدة أسابيع".

أخبار متعلقة:
"يا له من فريق".. ماذا قال ماني للاعبي النصر قبل مواجهة الزمالك مرتضى منصور يعلن رحيله عن الزمالك الاتحاد يتعاقد مع مدافع وادي دجلة

واستدرك "هي ليست إصابة كبيرة لكنها ستبعده لعدة أسابيع".

وأوضح "هي إصابة متعلقة بإصابته السابقة التي خضع بسببها لجراحة، كان يعاني من بعض الرشح في ركبته وكان علينا حل الأمر".

وخاض صاحب الـ26 عاما مع أرسنال 33 مباراة سجل خلالهم 11 هدفا وصنع ثمانية آخرين.

وغاب خيسوس الماضي عن 15 مباراة خلال الموسم الماضي.

أرسنال أرتيتا جابرييل خيسوس
نرشح لكم
صلاح يصنع من جديد في خسارة قاتلة لـ ليفربول ضد بايرن صلاح أساسي ضد بايرن.. والثنائي الجديد يبدأ لأول مرة هويلوند يكمل الكشف الطبي في مانشستر يونايتد محمد صلاح يوجه رسالة وداعية لفابينيو رومانو: ريال سوسيداد يرغب في ضم فان دي بيك موهبة جديدة.. تشيلسي يتعاقد مع ليزلي أوجوتشوكو رومانو: رايا أبلغ برينتفورد برغبته في الانتقال لـ أرسنال كلوب يتحدث عن أسباب ترتيب صلاح بين قادة ليفربول
أخر الأخبار
محمد محمود: هذا سبب حزني بعد رحيلي من الأهلي 14 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يعلن رحيل أبو عبلة عن الجهاز الطبي 17 دقيقة | الكرة المصرية
لعدم طرد البلهيي رغم إنذاره مرتين.. تقرير: الوداد قدم احتجاجا رسميا ضد الهلال 25 دقيقة | كأس العرب
الضربة الأولى لأرسنال.. غياب خيسوس عن الأسابيع الأولى من الموسم 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
"يا له من فريق".. ماذا قال ماني للاعبي النصر قبل مواجهة الزمالك 57 دقيقة | كأس العرب
مرتضى منصور يعلن رحيله عن الزمالك ساعة | الدوري المصري
الاتحاد يتعاقد مع مدافع وادي دجلة ساعة | الكرة المصرية
كأس الإمارات – أرسنال يفوز على موناكو بركلات الترجيح ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن قيد ثلاثة لاعبين قبل مواجهة الاتحاد المنستيري 2 مصدر لـ في الجول: محمد محمود علم برحيله عن الأهلي من الإنترنت.. وفوجئنا ببند غريب 3 خبر في الجول - العدد يرتفع إلى أربعة.. زد يضم ثنائي الأهلي العائد من الإعارة 4 طبيب الملعب يكشف تشخيص إصابة طارق حامد