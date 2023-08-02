النسر الأول.. المصري يضم محمد الشامي في صفقة انتقال حر

تعاقد النادي المصري مع محمد الشامي الجناح الأيسر في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الإسماعيلي.

وأعلن النادي المصري ضم الشامي بشكل رسمي، وبعقد لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

يأتي تعاقد المصري مع الشامي بعد نهاية عقد اللاعب مع الإسماعيلي، لينتقل للمصري في انتقال حر.

محمد الشامي سبق ولعب للمصري معارا منن إنبي موسم 2016/2017، ليقدم أدار رائعا جعله محط أنظار الجميع، ولينتقل إلى نادي الزمالك بنهاية الموسم.

وبعد موسم واحد في الزمالك، انتقل الشامي إلى الإسماعيلي، وليستمر معهم لخمس سنوات، قبل أن يعود مجددا إلى النادي المصري.

وتعد الصفقة هي الأولى للنادي المصري، والتي انفرد بها FilGoal.com قبل حوالي شهر من الآن. (طالع التفاصيل)

الشامي شارك الموسم الماضي في 28 مباراة ببطولة الدوري. سجل فيهم 8 أهداف وصنع هدفا واحدا.

FilGoal.com كشف أيضا في وقت سابق عن إتمام المصري إجراءات ضم ميدو جابر من سيراميكا كليوباترا في صفقة تبدلية مع إسلام المزين، وضم سمير فكري من الداخلية بعد دفع الشرط الجزائي.