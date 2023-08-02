الاتحاد يتعاقد مع لاعب وسط المنصورة

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 - 21:20

كتب : حامد وجدي

سيراميكا كليوباترا ضد الاتحاد السكندري

أعلن نادي الاتحاد السكندري إجراءات ضم هاني الطامي لاعب وسط مدافع المنصورة.

هاني الطامي يلعب كلاعب وسط مدافع، ويعتبر أحد خريجي ناشئين نادي المنصورة.

وكشف نادي الاتحاد عن تعاقده مع هاني الطامي بشكل رسمي لمدة 5 مواسم.

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وذكر FilGoal.com في وقت سابق أن الاتحاد السكنري اتفق مع المنصورة على ضم اللاعب، ووقع هاني على عقده الجديد لمدة خمس مواسم مقبلة. (طالع التفاصيل)

صاحب الـ23 عاما كان أحد الركائز الأساسية في صفوف المنصورة خلال الموسم المنقضي بدوري الدرجة الثانية.

الاتحاد السكندري يتعاقد مع هانى الطامى خمس مواسم - من العاصمة

وسجل الطامي أربعة أهداف على مدار الموسم رفقة المنصورة.

وكان FilGoal.com قد علم أن الاتحاد قد أتم اتفاقه مع سيف تقا لاعب سيراميكا كليوباترا لضمه في صفقة انتقال حر.

كما علم FilGoal.com أن الاتحاد السكندري أتم تعاقده مع إسلام زيادة لاعب مصر للمقاصة.

وأنهى الاتحاد الموسم الماضي في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

الاتحاد السكندري
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