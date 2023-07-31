خبر في الجول – الاتحاد يضم لاعب وسط المنصورة

الإثنين، 31 يوليه 2023 - 19:29

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري - بيان رسمي

أتم الاتحاد السكندري إجراءات ضم هاني الطامي لاعب وسط مدافع المنصورة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الاتحاد السكنري اتفق مع المنصورة على ضم اللاعب، ووقع هاني على عقده الجديد لمدة خمس مواسم مقبلة.

هاني الطامي يلعب كلاعب وسط مدافع، ويعتبر أحد خريجي ناشئين نادي المنصورة.

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صاحب الـ23 عاما كان أحد الركائز الأساسية في صفوف المنصورة خلال الموسم المنقضي بدوري الدرجة الثانية.

وسجل الطامي أربعة أهداف على مدار الموسم رفقة المنصورة.

وتعد الصفقة هي الأولى للفريق السكندري هذا الصيف بعد التعاقد مع طارق العشري المدرب الجديد.

كان طارق العشري قد صرح لـFilGoal.com بأن النادي سيتعاقد مع ثلاثة لاعبين أجانب، وسيعلن على جميع صفقاته في مؤتمر صحفي.

الدوري المصري الاتحاد السكندري المنصورة هاني الطامي
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