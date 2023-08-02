صلاح يصنع من جديد في خسارة قاتلة لـ ليفربول ضد بايرن

حقق بايرن ميونيخ فوزا مثيرا على ليفربول بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة ودية أقيمت على ملعب الوطني بسنغافورة.

المباراة شهدت صنع صلاح لهدفه الخامس خلال 4 مباريات خاضهم ليفربول في فترة الإعداد بالإضافة إلى تسجيل هدف آخر.

تقدم ليفربول بعد ثلاث دقائق من بداية المباراة عن طريق كودي جاكبو بعد تمريرة رائعة من ديوجو جوتا لينفرد بالمرمى ويسدد بقوة في الشباك.

وفي الدقيقة الـ 28 أضاف فيرجل فان دايك الهدف الثاني برأسية مستغلا ركنية نفذها روبيترسون.

وقلص بايرن ميونيخ الفارق عن طريق سيرجي جنابري بعد خمس دقائق بعد أن مر بشكل رائع من الدفاع وسجل في الشباك.

وتعادل بايرن ميونيخ في الدقيقة الـ 41 عن طريق ليوري ساني بعد تمريرة من جنابري أمام المرمى ليضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني مرر صلاح للويس دياز ليسدد ويسجل الهدف الثالث لليفربول تحديدا في الدقيقة الـ 66.

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Started the move and finished it in style 💫



A lovely, lovely goal from Lucho ⚽ pic.twitter.com/mi70a8HUpW — Liverpool FC (@LFC) August 2, 2023

وتعادل بايرن ميونيخ من جديد عن طريق ستانيسيتش بمتابعة لرأسية تصدى لها أليسون بيكير في الدقيقة الـ 79.

وفي الدقيقة الـ 91 سجل بايرن ميونيخ هدفا قاتلا عن طريق البديل الشاب فرانس كراتزيج بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وسيلعب ليفربول مباراته الودية المقبلة والأخيرة قبل انطلاق الموسم ضد دارمشتات الألماني يوم الإثنين المقبل وفي نفس اليوم سيلعب بايرن ميونيخ ضد موناكو.