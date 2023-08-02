أين هم الآن.. أفضل لاعبي إفريقيا في آخر 10 سنوات "لاعبان فقط بأوروبا"

بعدما أتم السنغالي ساديو ماني انتقاله إلى النصر السعودي أصبح حامل جائزة أفضل لاعب إفريقي يلعب خارج أوروبا لأول مرة منذ فترة طويلة.

ماني المتوج بجائزة أفضل لاعب إفريقي في 2019 و2022 رحل عن بايرن ميونيخ صوب النصر السعودي بشكل رسمي يوم الثلاثاء.

وبالبحث عن أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في السباق السنوي نحو جائزة أفضل لاعب إفريقي، هناك ثنائي وحيد يلعب في الدوريات الأوروبية حاليا.

ويستعرض FilGoal.com أين هم الآن؟

2013

1- الإيفواري يايا توريه.. اعتزل ويعمل حاليا كمساعد لمدرب ستاندر لييج

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3- الإيفواري ديديه دروجبا.. اعتزل في نوفمبر 2018

2014

1- الإيفواري يايا توريه.. اعتزل ويعمل حاليا كمساعد لمدرب ستاندر لييج

2- الجابوني بيير إيمريك أوباميانج.. انتقل لمارسيليا هذا الصيف

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2015

1- الجابوني بيير إيمريك أوباميانج.. انتقل لمارسيليا هذا الصيف

2- الإيفواري يايا توريه.. اعتزل ويعمل حاليا كمساعد لمدرب ستاندر لييج

3- الغاني أندري آيو.. يبحث عن فريق للانضمام إليه هذا الصيف

2016

1- الجزائري رياض محرز.. انتقل إلى أهلي جدة السعودي هذا الصيف

2- الجابوني بيير إيمريك أوباميانج.. انتقل لمارسيليا هذا الصيف

3- السنغالي ساديو ماني.. انتقل إلى النصر السعودي هذا الصيف

2017

1- المصري محمد صلاح.. يلعب في صفوف ليفربول

2- السنغالي ساديو ماني.. انتقل إلى النصر السعودي هذا الصيف

3- الجابوني بيير إيمريك أوباميانج.. انتقل لمارسيليا هذا الصيف

2018

1- المصري محمد صلاح.. يلعب في صفوف ليفربول

2- السنغالي ساديو ماني.. انتقل إلى النصر السعودي هذا الصيف

3- الجابوني بيير إيمريك أوباميانج.. انتقل لمارسيليا هذا الصيف

2019

1- السنغالي ساديو ماني.. انتقل إلى النصر السعودي هذا الصيف

2- المصري محمد صلاح.. يلعب في صفوف ليفربول

3- الجزائري رياض محرز.. انتقل إلى أهلي جدة السعودي هذا الصيف

** في 2020 و2021 تم إلغاء حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا واختيار أفضل لاعب بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

2022

1- السنغالي ساديو ماني.. انتقل إلى النصر السعودي هذا الصيف

2- المصري محمد صلاح.. يلعب في صفوف ليفربول

3- السنغالي إدوارد ميندي.. انتقل إلى الأهلي السعودي هذا الصيف

وستتجه العيون صوب المغرب يوم 11 ديسمبر المقبل لمعرفة الفائز بجائزة أفضل لاعب إفريقي في عام 2023.

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