صلاح أساسي ضد بايرن.. والثنائي الجديد يبدأ لأول مرة

يقود محمد صلاح تشكيل فريقه ليفربول في مواجهة بايرن ميونيخ في المباراة الودية استعدادا للموسم الجديد.

وتعد هذه المباراة هي الرابعة لليفربول في الإعداد للموسم الجديد، والثانية في سنغافوره هذا الصيف، بعدما لعب أول مباراتين في ألمانيا والثالثة ضد ليستر سيتي.

وتشهد المباراة مشاركة الثنائي الجديد لليفربول، أليكسيس ماك أليستر ودومينيك سوبوسلاي لأول مرة في التشكيل الأساسي.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – أندي روبيرتسون

الوسط: كورتيس جونز – دومينيك سوبوسلاي – أليكسيس ماك أليستر

الهجوم: ديوجو جوتا – كودي جاكبو – محمد صلاح

ويفتتح ليفربول الدوري الإنجليزي بمواجهة تشيلسي يوم 13 أغسطس المقبل في ملعب ستامفورد بريدج.

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