هويلوند يكمل الكشف الطبي في مانشستر يونايتد

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 - 13:25

كتب : FilGoal

راسموس هويلوند - أتالانتا

أكمل راسموس هويلوند لاعب أتالانتا الإيطالي الكشف الطبي تمهيدا لإتمام انتقاله لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي لدى شبكة سكاي والمتخصص في أخبار الانتقالات أن اللاعب الدنماركي تخطى الكشف الطبي بنجاح.

ومن المنتظر أن يوقع عقود انتقاله لصفوف مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء، وبعدها يعلن النادي الإنجليزي تعاقده مع اللاعب.

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صاحب الـ 20 عاما شارك في 36 مباراة مع أتالانتا بالموسم الماضي وخلالهم سجل 11 هدفا وصنع 4 أهداف.

وفقا لرومانو فإن مانشستر يونايتد قد أتفق مع أتالانتا على ضم اللاعب الدنماركي مقابل 70 مليون يورو وسيوقع على عقد لمدة 4 سنوات حتى 2028 مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وأنهى مانشستر يونايتد الدوري الموسم الماضي في المركز الثالث ليعود الفريق للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

هويلوند مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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