ليكيب: سان جيرمان مصمم على ضم ماتيوس نونيز

يسعى نادي باريس سان جيرمان للتعاقد مع ماتيو نونيز لاعب وسط ولفرهامبتون الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن سان جيرمان يصمم على ضم نونيز ولفرهامبتون ومنتخب البرتغال.

ويأمل سان جيرمان في التعاقد مع نونيز لتعويض الرحيل المحتمل لـ ماركو فيراتي الذي يقترب من الانضمام لصفوف الهلال السعودي.

وانضم نونيز البالغ من العمر 24 عاما لصفوف ولفرهامبتون الصيف الماضي قادما من سبورتنج لشبونة البرتغالي مقابل 45 مليون جنيه إسترليني.

وخلال موسمه الأول مع ولفرهامبتون لعب نونيز 41 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

وخلال الصيف الجاري تعاقد سان جيرمان مع كل من ماركو أسينسيو وميلان شكرينيار ومانويل أوجارتي ولوكاس هيرنانديز وكانج إن لي.