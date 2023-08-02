ليكيب: سان جيرمان مصمم على ضم ماتيوس نونيز
الأربعاء، 02 أغسطس 2023 - 13:09
كتب : FilGoal
يسعى نادي باريس سان جيرمان للتعاقد مع ماتيو نونيز لاعب وسط ولفرهامبتون الإنجليزي.
ماتيوس نونيز
النادي : ولفرهامبتون
وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن سان جيرمان يصمم على ضم نونيز ولفرهامبتون ومنتخب البرتغال.
ويأمل سان جيرمان في التعاقد مع نونيز لتعويض الرحيل المحتمل لـ ماركو فيراتي الذي يقترب من الانضمام لصفوف الهلال السعودي.
وانضم نونيز البالغ من العمر 24 عاما لصفوف ولفرهامبتون الصيف الماضي قادما من سبورتنج لشبونة البرتغالي مقابل 45 مليون جنيه إسترليني.
وخلال موسمه الأول مع ولفرهامبتون لعب نونيز 41 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.
وخلال الصيف الجاري تعاقد سان جيرمان مع كل من ماركو أسينسيو وميلان شكرينيار ومانويل أوجارتي ولوكاس هيرنانديز وكانج إن لي.
نرشح لكم
كما انفرد في الجول قبل عام.. حكم من فيفا لصالح الزمالك ضد جالاتا سراي بوفون يتخلى عن قفازه انتهت - ليفربول (3)-(4) بايرن ميونيخ أين هم الآن.. أفضل لاعبي إفريقيا في آخر 10 سنوات "لاعبان فقط بأوروبا" أمرابط يزيد الجدل حول مستقبله أنشيلوتي: قضية مبابي؟ لا أهتم بالشؤون السياسية.. ومركز فينيسيوس الجديد تشافي: ديمبيلي أخبرنا برغبته في الرحيل لـ باريس.. ونحتاج الآن لدعم الفريق في غياب ديمبيلي.. برشلونة يفوز وديا على ميلان
أخر الأخبار
الاتحاد يتعاقد مع لاعب وسط المنصورة 10 دقيقة | الكرة المصرية