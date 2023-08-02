الرياضية السعودية: اختبارات بدنية لـ ماني قبل مواجهة الزمالك

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 - 11:59

كتب : FilGoal

ساديو ماني - السنغال - مصر

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الدولي السنغالي ساديو ماني مهاجم النصر الجديد سيخضع لاختبارات بدنية ستوضح إمكانية مشاركة ضد الزمالك في البطولة العربية يوم الخميس.

ويلعب النصر ضد الزمالك في الجولة الختامية لمرحلة المجموعات بالبطولة العربية.

وأوضح التقرير أن ماني المنضم حديثا إليه قادما من بايرن ميونيخ الألماني انضم لمعسكر النصر في الطائف، على أن يخوض تدريب الأربعاء في حال جاهزيته

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وأضاف التقرير أن السنغالي سيخضع لاختبارات بدنية بطلب من البرتغالي لويس كاسترو مدرب الفريق استعدادًا لخوض موقعة الزمالك.

يوم الثلاثاء أتم نادي النصر السعودي إجراءات التعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني.

وقضى ساديو ماني موسما واحدا رفقة بايرن ميونيخ، منضما لهم من صفوف ليفربول.

ونشر النصر عبر حسابه في تويتر مقطع فيديو أعلن من خلاله تعاقده رسميا مع ماني وكتب "بصوووت واحد.. ساديو ماني".

صاحب الـ31 عاما شارك رفقة بايرن ميونيخ في 38 مباراة. سجل فيهم 12 هدفا وصنع ستة آخرين.

وسيجتمع ساديو ماني بـ كريستيانو رونالدو، وأنديرسون تاليسكا، وسيكو فوفانا، وأليكس تيليس، مارسيلو بروزوفيتش نجوم الفريق.

ويحتل النصر صدارة المجموعة الثالثة بأربع نقاط بفارق الأهداف عن ملاحقه الشباب.

فيما يأتي الزمالك ثالثا بثلاث نقاط.

وودع الاتحاد المنستيري البطولة بعدما لم يحصد أي نقطة من اول مباراتين.

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