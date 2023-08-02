ماريجا يضع الهلال السعودي في مأزق قبل الرحيل

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 - 11:43

كتب : FilGoal

موسى ماريجا لاعب الهلال

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن المالي موسى ماريجا مهاجم الهلال السعودي طالب ناديه بتقاضي راتب عام كامل قبل أن يرحل عن النادي.

وخرج ماريجا من حسابات الهلال في الموسم المقبل بقرار من جورجي جيسوس مدرب الفريق.

وأوضح التقرير أن ماريجا طالب بمستحقاته المالية، البالغة نحو أربعة ملايين ونصف المليون يورو، وتمثل رواتبه المتبقية من عقده، من أجل قبول ورقة المخالصة، وفك الارتباط رسميا بالأزرق.

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وأضاف التقرير أن عددًا من الأندية المحلية والخليجية، أبدت اهتمامها باللاعب، وسط رغبة منه ووكيل أعماله في انتظار راتب، يصل إلى نحو 8 ملايين يورو في العام.

ماريجا انضم للهلال قادما من بورتو في صيف 2021 لمدة 3 مواسم، وينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل.

وكانت إدارة الهلال قد طلبت من ماريجا توفير عروض احترافية لكسب خدماته في الموسم الجديد. أو القبول بورقة المخالصة المالية التي قدّمتها له، حسب الرياضية.

ويخضع ماريجا لتدريبات على فترتين، صباحية ومسائية، بعدما أبعده جيسوس عن المعسكر الذي جرى في النمسا تحضيرا للموسم الجديد.

واستهل الهلال مشواره في الموسم الجديد بالمشاركة في كأس الملك سلمان للأندية العربية.

يذكر أن ماريجا قاد الهلال للتتويج بدوري أبطال آسيا والدوري السعودي وكأس ملك السعودية والسوبر السعودي.

كما ساهم ماريجا في حصول الهلال على وصافة النسخة الماضية من كأس العالم للأندية.

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