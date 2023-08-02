محمد صلاح يوجه رسالة وداعية لفابينيو

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 - 11:27

كتب : FilGoal

محمد صلاح - فابينيو - ليفربول

وجه محمد صلاح نجم ليفربول رسالة وداعية لزميله البرازيلي فابينيو الذي ترك الفريق بعد 5 مواسم صوب الدوري السعودي.

وأعلن نادي اتحاد جدة السعودي التعاقد رسميا مع فابينيو لاعب وسط ليفربول ومنتخب البرازيل.

وقال صلاح عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: "شكرا لك على صداقتك وعلى كل ما فعلته للفريق على مر السنين".

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وأضاف "سوف نفتقدك يا فابينيو. أتمنى لك كل خير".

وكشف نادي اتحاد جدة عن توقيع فابينيو لمدة 3 مواسم مع العميد.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الصفقة ربما تكلف النمور 40 مليون جنيه إسترليني.

وانضم فابينيو لصفوف ليفربول في عام 2018 قادما من نادي الإمارة الفرنسية موناكو.

البالغ من العمر 29 عاما توج مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

لاعب الوسط البرازيلي خاض الموسم الماضي 49 مباراة في جميع المسابقات تحت قيادة يورجن كلوب.

ويسعى ليفربول لتدعيم صفوفه بضم روميرو لافيا من ساوثامبتون إلا أن الأخير رفض عرضين من الريدز حتى الآن لضم البلجيكي.

ورحل عن الريدز من لاعبي الوسط في الصيف الجاري كل من جوردان هندرسون صوب الاتفاق السعودي وكذلك جيمس ميلتر ونابي كيتا وأوكسلايد تشامبرلين، وأعير فابيو كارفاليو لنهاية الموسم لـ لايبزج الألماني.

ودعم ليفربول وسطه بضم أليكسيس ماك أليستر ودومينيك سوبوسلاي حتى الآن.

الاتحاد بطل الدوري السعودي كان قد تعاقد بالفعل مع نجولو كانتي وكريم بنزيمة وجواو فيليبي "جوتا" خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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