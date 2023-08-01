رومانو: ريال سوسيداد يرغب في ضم فان دي بيك

يرغب ريال سوسيداد في ضم لاعب خط وسط مانشستر يونايتد دوني فان دي بيك خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لفابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن النادي الإسباني تواصل مع مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي بعد محادثات مع اللاعب الهولندي.

وأوضح رومانو أن الناديين يناقشان حاليا الصيغة الأنسب لإتمام الصفقة سواء كانت إعارة أم بيع نهائي.

ويمتد تعاقد فان دي بيك مع مانشستر يونايتد حتى عام 2025.

وسبق وتحدث اللاعب قائلا: "مازال هناك فرصة للرحيل، كل الخيارات متاحة".

ومنذ انضمامه ليونايتد في عام 2020 خاض صاحب الـ26 عاما 60 مباراة فقط مع يونايتد سجل خلالهم هدفين وصنع مثلهما.

وتخللت فترته في يونايتد إعارة منتصف الموسم قبل الماضي حيث اكتفى بسبع مشاركات فقط سجل خلالهم هدفا وحيدا.