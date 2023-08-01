رومانو: رايا أبلغ برينتفورد برغبته في الانتقال لـ أرسنال

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 - 21:25

كتب : FilGoal

دافيد رايا - برينتفورد

كشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت على وصول أرسنال لاتفاق مع دافيد رايا حارس برينتفورد لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفقا لرومانو فإن أرسنال قد وصل لاتفاق مع اللاعب على البنود الشخصية والصفقة متوقفة حاليا على موقف برينتفورد.

وأشار رومانو إلى أن رايا قد أبلغ ناديه برغبته في الانتقال لأرسنال.

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FilGoal.com كان قد علم من وكيل الحارس بوجود مفاوضات بينه وبين بايرن ميونيخ لضمه ولكن وفقا للتقارير فإن رايا قد فضل الانضمام عن بايرن ميونيخ.

وفي حال إتمام الصفقة سيدخل رايا في منافسة قوية مع أرون رامسديل حارس مرمى أرسنال للحصول على مقعد أساسي في الموسم المقبل.

وكان رايا -27 عاما- قد لمح سابقا لرغبته في الانتقال لفريق آخر بحثا عن الألقاب.

وكان بريتفورد قد تعاقد مع مارك فليكن حارس مرمى فرايبورج تمهيدا لرحيل رايا.

صاحب الـ 27 عاما انضم لبرينفتورد في 2019 قادما من بلاكبيرن

وشارك رايا مع برينفتورد خلال الموسم الماضي في 39 مباراة وحافظ على نظافة شباكه في 12 مباراة بينما استقبل 47 هدفا.

دافيد رايا برينتفورد أرسنال
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