وكيل رايا يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات بايرن ميونيخ

الخميس، 27 يوليه 2023 - 20:32

كتب : حسام أحمد

دافيد رايا - برينتفورد

كشف جيمس مونيل وكيل الإسباني دافيد رايا حارس مرمى برينتفورد الإنجليزي عن حقيقة مفاوضات بايرن ميونيخ لضم اللاعب.

وقال مونيل في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "ما يمكنني قوله هو أن بايرن ميونيخ يتفاوض بالفعل مع برينتفورد من أجل اللاعب".

ورفض الوكيل التعليق بشأن رغبة اللاعب نفسه في الرحيل.

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وكان رايا -27 عاما- قد لمح سابقا لرغبته في الانتقال لفريق آخر بحثا عن الألقاب.

على الجانب الآخر يواصل بايرن ميونيخ استعداداته للموسم الجديد تحت قيادة مدربه توماس توخيل، بعد تغيير شامل على صعيد الإدارة شهد الإطاحة بالثنائي أوليفر كان الرئيس التنفيذي للنادي وحسن صالحميديتش المدير الرياضي.

وانتشرت تقارير صحفية عن رغبة بايرن ميونيخ في التعاقد مع الحارس الإسباني، ودخوله في مفاوضات حول قيمة انتقال تصل إلى 40 مليون جنيه استرليني.

وتعاقد بايرن حتى الآن مع كيم مين جاي مدافع نابولي مقابل 50 مليون يورو، وكونراد لايمر لاعب وسط لايبزج ورافاييل جيريرو ظهير بوروسيا دورتموند في صفقتي انتقال حر.

فيما رحل عن صفوفه المدافع لوكاس هيرنانديز إلى باريس سان جيرمان مقابل 45 مليون يورو، ولاعب الوسط مارسيل سابيتزر إلى دورتموند مقابل 19 مليون يورو، والحارس أليكساندر نوبل على سبيل الإعارة إلى شتوتجارت، بينما رحل دالي بليند إلى جيرونا في صفقة انتقال حر.

الدوري الألماني بايرن ميونيخ دافيد رايا برينتفورد
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