قبل مواجهة الزمالك.. النصر يتعاقد مع ماني
الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 - 20:53
كتب : FilGoal
أتم نادي النصر السعودي إجراءات التعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني.
ساديو ماني
النادي : النصر
وقضى ساديو ماني موسما واحدا رفقة بايرن ميونيخ، منضما لهم من صفوف ليفربول.
ونشر النصر عبر حسابه في تويتر مقطع فيديو أعلن من خلاله تعاقده رسميا مع ماني وكتب "بصوووت واحد.. ساديو ماني".
صحيفة "الرياضية" السعودية ذكرت في تقرير لها أن اللاعب السنغالي من المرجح انتظامه في المعسكر المقام بمدينة الطائف.
بصـوووووت واحد 🗣️
Saaaadiiiioooooooo MANE! 🤩💛#ماني_نصراوي pic.twitter.com/ojKKzRcU3T— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 1, 2023
ويلتقي النصر بمنافسه الزمالك بعد غد الخميس في ثالث جولات كأس العرب ضمن منافسات المجموعة الثالثة.
ويحتل النصر صدارة المجموعة الثالثة بأربع نقاط بفارق الأهداف عن ملاحقه الشباب.
فيما يأتي الزمالك ثالثا بثلاث نقاط.
وودع الاتحاد المنستيري البطولة بعدما لم يحصد أي نقطة من اول مباراتين.
صاحب الـ31 عاما شارك رفقة بايرن ميونيخ في 38 مباراة. سجل فيهم 12 هدفا وصنع ستة آخرين.
وسيجتمع ساديو ماني بـ كريستيانو رونالدو، وأنديرسون تاليسكا، وسيكو فوفانا، وأليكس تيليس، مارسيلو بروزوفيتش نجوم الفريق.