مؤتمر جيسوس: لا بديل عن الفوز أمام الوداد.. وننتظر صفقات جديدة

شدد جورجي جيسوس مدرب الهلال السعودي على أن فريقه لا يملك خيار بديلل عن الفوز على الوداد المغربي.

ويلعب الهلال أمام الوداد غدا الأربعاء ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان".

وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نخوض غدًا مباراة تحديد التأهل وهدفنا الفوز وكسب بطاقة الصعود إلى الدور القادم".

وأضاف "نحن الآن في المرحلة الثانية من الإعداد، وأتفهم الوضع الحالي للفريق ومع الوقت والخطة التي رسمناها نحن في تحسن للوصول للمستوى الذي نطمح إليه".

وشدد "نحترم جميع الآراء التي تطرح، ولم نصل للفعالية الهجومية، ومع الإضافات القادمة سوف نتحسن".

واختتم "سنتحسن مع الوقت، بإضافة العناصر التي يحتاجها الفريق، وكلنا ثقة أن نصل معالمجموعة كاملة للمستوى المطلوب".

وتعاقد الهلال خلال هذا الصيف مع الرباعي: كاليدو كوليبالي وروبن نيفيز وسيرجي سافيتش ومالكوم.

ويحتاج الهلال للفوز على الوداد المغربي غدًا الأربعاء، لضمان التأهل إلى ربع نهائي كاس الملك سلمان للأندية العربية.

ويتصدر السد ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط يليه الوداد واهلي طرابلس بنقطتين لكل فريق ثم الهلال بنقطة وحيدة.