نهاية رحلة العنكبوت.. دي مارزيو: بوفون قرر اعتزال كرة القدم

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 - 19:32

كتب : FilGoal

جانلويجي بوفون - بارما

بعد مسيرة دامت 29 عاما يبدو أن رحلة العنكبوت جيانلويجي بوفون قد وصلت إلى نهايتها في كرة القدم.

جيانلويجى بوفون

النادي : بارما

وكشف جيانلوكا دي مارزيو الصحفي الإيطالي عن اتخاذ بوفون لقراره باعتزال كرة القدم نهائيا.

صاحب الـ 46 عاما مرتبط بعقد مع بارما حتى نهاية الموسم المقبل ولكن وفقا لدي مارزيو فإنه قرر فسخ العقد والاعتزال.

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مسيرة بوفون مع كرة القدم بدأت مع بارما عام 1994 واستمر مع الفريق لمدة 7 سنوات.

كان بوفون أحد أفراد الجيل الذهبي لبارما والذي توج بكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي وكأس الاتحاد الأوروبي أو الدوري الأوربي بمسماه القديم.

Serie A: Romanticism of Buffon's imminent Parma return not lost on those his exit angered | Marca

في 2001 انتقل بوفون ليوفنتوس وهي فترته الأطول والتي استمرت حتى 2018.

وتوج بوفون برفقة يوفنتوس بالدوري الإيطالي 10 مرات وكأس إيطاليا 5 مرات وكأس السوبر الإيطالي 6 مرات.

وكان بوفون أحد رموز الانتماء في كرة القدم عندما استمر مع يوفنتوس بعد هبوط الفريق للدرجة الثانية بسبب قضايا الفساد في فترة كان بها الحارس الأفضل في العالم وأسهم في صعوده بعد موسم واحد فقط للدرجة الأولى.

اللقب الوحيد الذي استعصى على بوفون مع يوفنتوس كان دوري أبطال أوروبا والذي خسر المباراة النهائية فيه 3 مرات.

A personal ode to Gianluigi Buffon - Black & White & Read All Over

بعد الرحيل عن يوفنتوس انتقل بوفون لباريس سان جيرمان لمدة موسم واحد فقط توج خلاله بالدوري الفرنسي وكأس فرنسا قبل أن يعود للسيدة العجوز من جديد.

وفي 2021 عاد بوفون لبارما وهو الفريق الذي شهد بدايته وكان صاحب الفضل في خروجه للعالمية من البداية ليظل معه موسمين في دوري الدرجة الثانية قبل أن يقرر الاعتزال.

ومع المنتخب الإيطالي كان بوفون أحد الركائز الأساسية للتتويج بكأس العالم 2006 والوصول لنهائي يورو 2012 الذي خسره ضد إسبانيا.

2010 World Cup Player Profile: Gianluigi Buffon, Italy's Superman - SBNation.com

على مستوى الجوائز الفردية حقق بوفون جائزة أفضل حارس في العالم 5 مرات في أعوام 2003، 2004 2006، 2007، 2017.

خلال مسيرته مع الأندية حافظ بوفون على نظاففة شباكه في 429 مباراة من 825 لعبهم.

جيانلويجي بوفون بارما
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