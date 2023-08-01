سلة - أحمد عمر لـ في الجول: الاتحاد بدأ فترة الإعداد.. وسنتعاقد مع محترف أجنبي

كشف أحمد عمر المدير الفني لفريق كرة السلة في نادي الاتحاد السكندري عن تفاصيل معسكر الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وقال أحمد عمر لـFilGoal.com: "الفريق تجمع اليوم لبدء فترة الإعداد والقائمة تضم 12 لاعبا وتم تصعيد عدة لاعبين من الشباب والناشئين للاختبار وتقييمهم مع الفريق الأول".

وأضاف "سنتعاقد مع لاعب محترف أجنبي يجيد اللعب في مركز 1 و2، وقد يكون لاعب سابق في الدوري المصري أو لاعب أول مرة يأتي إلى مصر".

وأكمل "اللاعبين الدوليين سيعودون إلى الفريق يوم 10 سبتمبر عقب نهاية كأس العالم لكرة السلة، والاتحاد سيسافر إلى أحد الدول العربية أو الأوروبية لإقامة معسكر الإعداد قبل البطولة العربية".

ويعد عمر عمر أحد نجوم الجيل الذهبي لكرة السلة بزعيم الثغر.

وبدأ عمر مسيرته كلاعب كرة سلة في نادي الاتحاد السكندري ومثّل منتخب مصر ونادي الاتحاد في العديد من البطولات الدولية والإفريقية والعربية وحقق العديد من الألقاب كلاعب في صفوف زعيم الثغر

وخلال مسيرته التدريبية التي بدأت عام 1997 حصد العديد من البطولات مع الأندية الإماراتية التي تولى تدريبها وهي الشارقة وشباب الأهلي والنصر والوصل والشباب قبل دمجه مع فريق الأهلي

وسبق أن قاد زعيم الثغر للتتويج بكأس البطولة العربية التي أقيمت بدولة لبنان عام 2002.