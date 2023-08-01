مرتضى: الزمالك تراجع عن عدم إكمال مباراة الشباب.. وسنفعل مع رونالدو مثل بانيجا

وجه مرتضى منصور رئيس الزمالك الصادر في حقه حكم بالعزل من منصبه والمفوض للتحدث باسم مجلس الإدارة، رسالة إلى لاعبي فريقه عقب مباراة الشباب السعودي في البطولة العربية.

وقال مرتضى عبر قناة الزمالك: "أقول للاعبي الزمالك أنتم أبطال، لعبتم في ظروف لم أشاهد مثلها في حياتي واليوم بداية إتلاف البطولة العربية، السعودية صرفت الكثير من الأموال لتنظيم بطولة كبيرة ولكن أسوأ ما فيها هو التحكيم".

وأضاف "الحكم منذ الدقيقة الأولى يريد قتل أحد لاعبي الزمالك، ويجب ألا يكمل هذا الحكم البطولة وضربة الجزاء غيرت مسار المباراة أمام الشباب".

وأكمل "الزمالك لعب مباراة ممتازة أمام الشباب خاصة في الشوط الثاني وكان لنا الكثير من الفرص والفريق السعودي لم يهدد مرمانا".

وكشف "قررنا عدم إكمال مباراة الشباب ولكن احتراما للسعودية طلبنا من اللاعبين العودة إلى الملعب".

وشدد "نريد حكام ومعلقين مميزين لمباراة الزمالك والنصر وكفى تشويه للبطولة العربية".

وأتم تصريحاته "بانيجا لم يفعل أي شيء في المباراة أمامنا وذلك بسبب مراقبة اللاعبين له، فقط سجل من ركلة جزاء، وهذا ما سنفعله أيضا أمام النصر عندما يراقب أحد اللاعبين رونالدو".

الزمالك خسر أمام الشباب بهدف دون رد في الجولة الثانية من المجموعات، والنصر فاز على الاتحاد المنستيري التونسي 4-1.

قمة منتظرة يوم الخميس المقبل تجمع الزمالك مع النصر السعودي، وهي المواجهة التي تحسم التأهل في المجموعة.

فكيف يتأهل الزمالك إلى دور الثمانية من كأس العرب؟