رضا سليم: فضلت الانتقال إلى الأهلي رغم العروض الكثيرة

كشف رضا سليم لاعب الأهلي عن اختياره الانتقال للفريق الأحمر رغم تلقيه العديد من العروض.

رضا سليم النادي : الأهلي الأهلي

وقال رضا سليم عبر موقع نادي الجيش الملكي: "تلقيت الكثير من العروض لكني أبلغت الجيش الملكي أنني أفضل الانتقال إلى الأهلي وأرى أنه بوابتي للانضمام لمنتخب المغرب وهو الحلم لأي لاعب مغربي".

وأضاف "مسؤولي الجيش الملكي طلبوا مني البقاء في الموسم المقبل وأكدوا لي أن الفريق سينافس على جميع الألقاب لكني فضلت خوض تجربة جديدة خارج أرض الوطن".

وأتم تصريحاته "أشكر زملائي وإدارة النادي وأتمنى مسيرة موفقة للفريق".

وأعلن النادي الأهلي التعاقد رسميا مع المغربي رضا سليم لاعب فريق الجيش الملكي لمدة 4 مواسم. (طالع التفاصيل)

وأصبح الجناح المغربي رضا سليم ثاني صفقات الأهلي الصيفية بعد التعاقد مع إمام عاشور القادم من ميتيلاند الدنماركي.

رضا سليم وقع على عقود انضمامه إلى النادي الأهلي لمدة أربع سنوات مقبلة.

ووصل رضا سليم البالغ من العمر 23 عاما إلى القاهرة أمس الأحد، وكان في استقباله سمير عدلي المدير الإداري للأهلي في مطار القاهرة.