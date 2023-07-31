رضا سليم: فضلت الانتقال إلى الأهلي رغم العروض الكثيرة

الإثنين، 31 يوليه 2023 - 22:40

كتب : محمود حمدي

رضا سليم

كشف رضا سليم لاعب الأهلي عن اختياره الانتقال للفريق الأحمر رغم تلقيه العديد من العروض.

رضا سليم

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال رضا سليم عبر موقع نادي الجيش الملكي: "تلقيت الكثير من العروض لكني أبلغت الجيش الملكي أنني أفضل الانتقال إلى الأهلي وأرى أنه بوابتي للانضمام لمنتخب المغرب وهو الحلم لأي لاعب مغربي".

وأضاف "مسؤولي الجيش الملكي طلبوا مني البقاء في الموسم المقبل وأكدوا لي أن الفريق سينافس على جميع الألقاب لكني فضلت خوض تجربة جديدة خارج أرض الوطن".

أخبار متعلقة:
"لتكرار رحلة ابن بطوطة".. رضا سليم أهلاوي في الجول يكشف موقف السوبر المصري القديم بعد استحداث بطولة جديدة

وأتم تصريحاته "أشكر زملائي وإدارة النادي وأتمنى مسيرة موفقة للفريق".

وأعلن النادي الأهلي التعاقد رسميا مع المغربي رضا سليم لاعب فريق الجيش الملكي لمدة 4 مواسم. (طالع التفاصيل)

وأصبح الجناح المغربي رضا سليم ثاني صفقات الأهلي الصيفية بعد التعاقد مع إمام عاشور القادم من ميتيلاند الدنماركي.

رضا سليم وقع على عقود انضمامه إلى النادي الأهلي لمدة أربع سنوات مقبلة.

ووصل رضا سليم البالغ من العمر 23 عاما إلى القاهرة أمس الأحد، وكان في استقباله سمير عدلي المدير الإداري للأهلي في مطار القاهرة.

الأهلي رضا سليم
نرشح لكم
مصدر من الاتحاد السكندري لـ في الجول: لم نفاوض الأهلي لاستعارة طاهر على عكس قرار اتحاد الكرة.. الجمعية العمومية توافق على إلغاء دوري المحترفين الإعلان عن قائمة منتخب مصر للكرة الشاطئية لبطولة بيلاروسيا علي لطفي: أردت الاعتزال في الأهلي.. وكنت أعتقد أني لن أتواجد في نهائي الوداد ولكن الدرندلي يكشف لـ في الجول أرباح كأس السوبر الجديد اتحاد الكرة يكشف نظام سوبر الأبطال الجديد.. وموعد البطولة مصدر لـ في الجول: محمد محمود علم برحيله عن الأهلي من الإنترنت.. وفوجئنا ببند غريب خبر في الجول – زد يقترب من ضم مهاجم أسوان
أخر الأخبار
مصدر من الاتحاد السكندري لـ في الجول: لم نفاوض الأهلي لاستعارة طاهر ساعة | الكرة المصرية
تايمز: ليفربول يقدم عرضا جديدا لضم روميو لافيا ساعة | ميركاتو
طريق الزمالك - موسيماني: الوحدة لا يخشى أحدا في ربع النهائي ساعة | كأس العرب
في دقيقتين.. إنتر يقلب الطاولة على باريس ويفوز في الوقت القاتل 2 ساعة | الكرة الأوروبية
على عكس قرار اتحاد الكرة.. الجمعية العمومية توافق على إلغاء دوري المحترفين 3 ساعة | الكرة المصرية
نونو سانتو: لن أغامر بطارق حامد الآن.. وهذا موقف كانتي وفابينيو 3 ساعة | السعودية
ليكيب: سان جيرمان يُفعل الشرط الجزائي في تعاقد ديمبيلي مع برشلونة 3 ساعة | ميركاتو
الإعلان عن قائمة منتخب مصر للكرة الشاطئية لبطولة بيلاروسيا 3 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن قيد ثلاثة لاعبين قبل مواجهة الاتحاد المنستيري 2 مصدر لـ في الجول: محمد محمود علم برحيله عن الأهلي من الإنترنت.. وفوجئنا ببند غريب 3 خبر في الجول - العدد يرتفع إلى أربعة.. زد يضم ثنائي الأهلي العائد من الإعارة 4 طبيب الملعب يكشف تشخيص إصابة طارق حامد