"لتكرار رحلة ابن بطوطة".. رضا سليم أهلاوي

أعلن النادي الأهلي التعاقد رسميا مع المغربي رضا سليم لاعب فريق الجيش الملكي.

وأصبح الجناح المغربي رضا سليم ثاني صفقات الأهلي الصيفية بعد التعاقد مع إمام عاشور القادم من ميتيلاند الدنماركي.

رضا سليم وقع على عقود انضمامه إلى النادي الأهلي لمدة أربع سنوات مقبلة.

ووصل رضا سليم البالغ من العمر 23 عاما إلى القاهرة أمس الأحد، وكان في استقباله سمير عدلي المدير الإداري للأهلي في مطار القاهرة.

وخضع رضا سليم للكشف الطبي اليوم الإثنين، وأتم إجراءات انتقاله إلى الأهلي بشكل رسمي.

وفي فيديو تقديمه لجمهور الأهلي قال رضا سليم: "عام 725 من الهجرة بدأ الرحالة المغربي العظيم ابن بطوطة رحتله من المغرب إلى العالم وحين مر خلال رحتله إلى القاهرة قال إنها أم البلاد وأن نيلها ليس في المعمور مثله، وبعد ما يقرب من 700 عام من تلك الرحلة الملهمة أقطع أنا رحلتي الخاصة من المغرب إلى القاهرة حالما بتحقيق مسيرة تاريخية مع أبو النوادي الذي ليس في المعمور مثله، النادي الأهلي المصري نادي القرن في إفريقيا.. أنا رضا سليم أنا أهلاوي".

ويعد رضا سليم من ناشئي نادي الرجاء وانتقل منه إلى الجيش الملكي في عام 2017 حيث تدرج حتى وصل للفريق الأول بعد ذلك بعامين.

وخاض رضا سليم 115 مباراة مع الجيش الملكي سجل خلالهم 32 هدفا وصنع 26 آخرين.

وفي الموسم الماضي من الدوري المغربي سجل 11 هدفا وصنع 10 ليقود الفريق للظفر بلقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 2008 والـ13 في تاريخ ناديه.

وفي الكونفدرالية حيث وصل الجيش الملكي لربع النهائي سجل هدفين وصنع أربعة في 10 مباريات.

وكان رضا سليم خاض مباراتين ضد بيراميدز ومثلهما ضد فيوتشر في دور المجموعات من الكونفدرالية. واستطاع آنذاك صناعة هدفين ضد بيراميدز.