في الجول يكشف موقف السوبر المصري القديم بعد استحداث بطولة جديدة

الإثنين، 31 يوليه 2023 - 20:59

كتب : أحمد الخولي

رابطة الأندية المحترفة

كشف مصدر من الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موقف بطولة كأس السوبر المصري التقليدية بعد استحداث بطولة جديدة.

الشركة المتحدة للرياضة، أعلنت اليوم الإثنين عن بطولة جديدة تحت اسم "كأس السوبر المصري للأبطال"، ستقام في مدينة أبو ظبي لأربعة مواسم مقبلة.

وستضم البطولة أبطال الدوري، وكأس مصر، وكأس الرابطة المصرية، بجانب وصيف الدوري المصري. وفي حال حقق بطل الدوري كأس مصر سيشارك وصيف الكأس، أما في حال حقق بطل الكأس لقب كأس الرابطة أيضا، سيشارك وصيف الكأس.

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وقال مصدر من اتحاد الكرة لـFilGoal.com عن ذلك "السوبر المصري للأبطال هي بطولة مختلفة عن كأس السوبر المصري التقليدي".

وأتم "السوبر التقليدي يتواجد في اللائحة ولا يمكن إلغاءه إلا من خلال جمعية عمومية".

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وفقا للنظام الجديد فإن الأهلي وبيراميدز قد حسما المشاركة في النسخة الجديدة من كأس السوبر المصري للأبطال باعتبارهما بطل الدوري ووصيفه.

كما ضمن سيراميكا كليوباترا المشاركة في البطولة باعتباره بطل كأس الرابطة المصرية.

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