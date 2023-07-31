السوبر الجديد.. ما هي فرص الزمالك للحاق بـ3 فرق ضمنت المشاركة؟

الإثنين، 31 يوليه 2023 - 18:34

كتب : محمد مصطفى

الزمالك

أعلن اتحاد الكرة استحداث بطولة جديدة وهي كأس السوبر المصري للأبطال لتقام في أبو ظبي لمدة 4 سنوات قادمة.

وكان كأس السوبر يقام منذ نسخته الأولى عام 2001 بنظام المباراة الواحدة بين بطلي الدوري والكأس، إذ استضافته الإمارات 6 نسخ من إجمالي النسخ الثماني الأخيرة.

ووفقا لمصدر في اتحاد الكرة فإن البطولة الجديدة لن تحل بدلا من السوبر بنظامه القديم، الذي سيستمر كما هو من مباراة واحدة بين بطلي الدوري والكأس.

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نظام السوبر المصري للأبطال

نظام البطولة المستحدثة سيشهد مشاركة 4 فرق بدلا من فريقين فقط، وهم: بطل الدوري ووصيفه، وبطل كأس مصر، وبطل كأس الرابطة.

وحدد اتحاد الكرة نظام المشاركة في حالة حقق بطل الدوري بطولة الكأس سيشارك وصيف الكأس، أو حقق بطل الكأس، بطولة كأس الرابطة سيشارك وصيف الكأس أيضا.

وفي حال تكرار نفس الفرق في البطولات التي تم ذكرها يتم اللجوء لترتيب الدوري المصري وتكون المشاركة حسب الأولوية في جدول الترتيب.

فرق ضمنت المشاركة

وضمنت أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا المشاركة في بطولة السوبر المصري للأبطال.

وحقق الأهلي بطولة الدوري، وضمن بيراميدز المشاركة بصفته وصيف الدوري، فيما فاز سيراميكا كليوباترا ببطولة كأس الرابطة.

الكأس يحسم الفريق الرابع

وتحسم مسابقة الكأس، الفريق الرابع المشارك في بطولة السوبر.

ويلتقي الزمالك أمام بيراميدز في نصف النهائي، فيما ينتظر إنبي الفائز من مواجهة الأهلي والمصري المقررة يوم الخميس المقبل 3 أغسطس.

موقف الزمالك

يسعى الزمالك إلى التتويج ببطولة كأس مصر، ليضمن المشاركة في أول بطولة للسوبر بنظامها الجديد بمشاركة 4 فرق.

ويمكن للزمالك المشاركة حتى في حالة عدم التتويج بالبطولة، بطريقين:

* إما تأهل الزمالك للمباراة النهائية وخسارتها، شرط أن يكون المنافس في المباراة النهائية هو الأهلي بطل الدوري.

* أو وداع الزمالك لبطولة الكأس من نصف النهائي أمام بيراميدز، ولكن شرط أن يتأهل الأهلي صحبة بيراميدز للمباراة النهائية، حيث سيتم اللجوء وقتها لصاحب المركز الثالث في الدوري وهو الزمالك.

فرص إنبي والمصري

ويملك فريقا إنبي والمصري نفس فرص الزمالك في المشاركة ببطولة السوبر، عن طريق التتويج ببطولة الكأس، أو خسارة المباراة النهائية شرط أن يكون المنافس هو بيراميدز.

يذكر أن الأهلي هو الأكثر تتويجا ببطولة السوبر بنظامها القديم "مباراة واحدة بين بطلي الدوري والكأس" بالتتويج بـ13 لقبا، يليه الزمالك بـ4 ألقاب، ثم المقاولون، وحرس الحدود، وطلائع الجيش، ولكل منهم لقب وحيد.

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