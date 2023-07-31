استمرار التعاون بين مانشستر يونايتد وأديداس حتى 2035

أعلن نادي مانشستر يونايتد تمديد شراكته مع شركة أديداس الألمانية لتوريد ملابس النادي لسنوات طويلة.

ومدد يونايتد العقد الحالي ليستمر حتى عام 2035.

وتشير تقارير عديدة إلى أن يونايتد سيحصل على نحو 900 مليون جنيه إسترليني.

🔴مانشستر يونايتد يعلن تمديد عقد شراكته مع شركة أديداس حتى عام 2035 pic.twitter.com/dvbktfLmbI — FilGoal (@FilGoal) July 31, 2023

وجاء بيان مانشستر يونايتد وأديداس على النحو التالي:

يسر أديداس ونادي مانشستر يونايتد الإعلان عن تمديد واحدة من أكثر الشراكات إثارة في عالم الرياضة.

بدأ مانشستر يونايتد اتفاقًا تاريخيًا مع أديداس في موسم 2015/2016، والذي كان بمثابة لم شمل بعد 23 عامًا.

في المواسم التي تلت ذلك، أثارت أديداس ومانشستر يونايتد حماسة الجماهير في جميع أنحاء العالم بتصميمات مبدعة على أرض الملعب وملابس تمس ثقافة الجماهير.

تزيد الصفقة الجديدة من التركيز على فريق مانشستر يونايتد للسيدات، استمرارًا لالتزام مانشستر يونايتد وأديداس بدفع كرة القدم النسائية للأمام.

وقال ريتشارد أرنولد الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد: "تعتبر العلاقة بين يونايتد وأديداس واحدة من أكثر العلاقات شهرة في عالم الرياضة، وقد تمت صياغتها من خلال التزام مشترك بالأناقة والذوق والأهم من ذلك، الأداء العالي".

فيما قال بيورن جولدن الرئيس التنفيذي لشركة أديداس: "نحن فخورون للغاية بالإعلان عن تمديد التعاقد مع مانشستر يونايتد. أديداس ومانشستر يونايتد من أهم العلامات التجارية في كرة القدم العالمية ومن الطبيعي أن نواصل التعاون. سنجمع بين التقاليد والابتكار لإرضاء كل من اللاعبين والمشجعين".

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