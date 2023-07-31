استمرار التعاون بين مانشستر يونايتد وأديداس حتى 2035

الإثنين، 31 يوليه 2023 - 16:55

كتب : FilGoal

قميص مانشستر يونايتد الجديد

أعلن نادي مانشستر يونايتد تمديد شراكته مع شركة أديداس الألمانية لتوريد ملابس النادي لسنوات طويلة.

ومدد يونايتد العقد الحالي ليستمر حتى عام 2035.

وتشير تقارير عديدة إلى أن يونايتد سيحصل على نحو 900 مليون جنيه إسترليني.

أخبار متعلقة:
لاس بالماس يضم منير الحدادي قائد بولندا ينضم إلى أبها السعودي بيلد: وفد بايرن يطير إلى لندن لحسم صفقة كين رومانو: ديمبيلي وافق على الانتقال لـ باريس سان جيرمان

وجاء بيان مانشستر يونايتد وأديداس على النحو التالي:

يسر أديداس ونادي مانشستر يونايتد الإعلان عن تمديد واحدة من أكثر الشراكات إثارة في عالم الرياضة.

بدأ مانشستر يونايتد اتفاقًا تاريخيًا مع أديداس في موسم 2015/2016، والذي كان بمثابة لم شمل بعد 23 عامًا.

في المواسم التي تلت ذلك، أثارت أديداس ومانشستر يونايتد حماسة الجماهير في جميع أنحاء العالم بتصميمات مبدعة على أرض الملعب وملابس تمس ثقافة الجماهير.

تزيد الصفقة الجديدة من التركيز على فريق مانشستر يونايتد للسيدات، استمرارًا لالتزام مانشستر يونايتد وأديداس بدفع كرة القدم النسائية للأمام.

وقال ريتشارد أرنولد الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد: "تعتبر العلاقة بين يونايتد وأديداس واحدة من أكثر العلاقات شهرة في عالم الرياضة، وقد تمت صياغتها من خلال التزام مشترك بالأناقة والذوق والأهم من ذلك، الأداء العالي".

فيما قال بيورن جولدن الرئيس التنفيذي لشركة أديداس: "نحن فخورون للغاية بالإعلان عن تمديد التعاقد مع مانشستر يونايتد. أديداس ومانشستر يونايتد من أهم العلامات التجارية في كرة القدم العالمية ومن الطبيعي أن نواصل التعاون. سنجمع بين التقاليد والابتكار لإرضاء كل من اللاعبين والمشجعين".

أديداس مانشستر يونايتد
نرشح لكم
كلوب: ارتباط ليفربول بـ مبابي؟ ستكون المرة الأولى التي يفاجئني فيها النادي جناح ليفربول الشاب: أحاول الاستفادة من التواجد بجوار صلاح قدر الإمكان صلاح يصنع هدفين في دقيقتين وبديله الواعد يسجل.. ليفربول يسحق ليستر برباعية ودية انتهت - ليفربول (4)-(0) ليستر سيتي صلاح أساسي ضد ليستر سيتي.. وترينت يعود لمركزه ميرور: ليفربول يتفاوض مع باريس سان جيرمان لضم مبابي رومانو: الصفقة تمت.. مانشستر يونايتد يتفق مع أتالانتا على ضم هويلاند تقرير: كريستال بالاس يرفض بيع أوليسيه رغم محاولات تشيلسي ومانشستر سيتي
أخر الأخبار
خبر في الجول – زد يقترب من ضم مهاجم أسوان 8 دقيقة | ميركاتو
"لتكرار رحلة ابن بطوطة".. رضا سليم أهلاوي 15 دقيقة | الكرة المصرية
كلوب: ارتباط ليفربول بـ مبابي؟ ستكون المرة الأولى التي يفاجئني فيها النادي 22 دقيقة | ميركاتو
تشكيل النصر – رونالدو أساسي.. وبروزوفيتش يجاور فوفانا في وسط الملعب أمام المنستيري 33 دقيقة | كأس العرب
في الجول يكشف موقف السوبر المصري القديم بعد استحداث بطولة جديدة 44 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب الشباب: أشكر اللاعبين على القتالية.. استحققنا الفوز رغم فرص الزمالك 56 دقيقة | كأس العرب
مؤتمر أوسوريو: الحكم جعل مباراة الشباب متوترة وركلة الجزاء غير صحيحة ساعة | كأس العرب
البطولة العربية - موعد مباراة الزمالك أمام النصر.. والقنوات الناقلة ساعة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير تونسي: معلول قرر الرحيل عن الأهلي.. والوجهة الأقرب 2 الزمالك يعلن قيد ثلاثة لاعبين قبل مواجهة الاتحاد المنستيري 3 خبر في الجول - العدد يرتفع إلى أربعة.. زد يضم ثنائي الأهلي العائد من الإعارة 4 طبيب الملعب يكشف تشخيص إصابة طارق حامد