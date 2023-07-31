مصدر مقرب من محمود صابر يكشف لـ في الجول موقفه من عرض الرجاء المغربي

كشف مصدر مقرب من محمود صابر لاعب بيراميدز عن تلقيه عرضا من الرجاء المغربي للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "اللاعب تلقى اتصالات من نادي الرجاء المغربي لضمه ولكنه يرفض فكرة الانتقال للدوري المغربي".

وتابع "صابر يرى أن بيراميدز يشارك في دوري أبطال إفريقيا عكس الرجاء الذي سيشارك بالكونفدرالية".

وأضاف "اللاعب يرغب في الاحتراف خارج مصر وأيضا يمتلك عدة عروض كبيرة من أندية داخل مصر".

كانت لجنة شؤون اللاعبين قد أقرت بأحقية نادي النجوم في الحصول على 9 ملايين و680 ألف جنيه.

وكان محمود صابر انضم إلى بيراميدز قادما من النجوم من سنة 2020 لكن الأخير لم يدفع كامل مستحقات ضم اللاعب.

وخاض اللاعب صاحب الـ21 عاما 41 مباراة مع بيراميدز سجل خلالهم ستة أهداف وصنع 10 آخرين.

ومع المنتخب الأولمبي خاض خمس مباريات سجل خلالهم هدفين وحصل معه على فضية كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة في المغرب.

وكان منتخب مصر الأولمبي ضمن تأهله إلى أولمبياد باريس 2024.