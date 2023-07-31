جناح ليفربول الشاب: أحاول الاستفادة من التواجد بجوار صلاح قدر الإمكان

الإثنين، 31 يوليه 2023 - 16:20

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

يحاول بن دوك جناح ليفربول الشاب الاستفادة من تواجده في فريق واحد مع محمد صلاح نجم الريدز.

وقال دوك في تصريحات لموقع ناديه: "التدرب بجوار محمد صلاح؟ إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم منذ بضع سنوات".

وأضاف الاسكتلندي "أنا أحاول الاستفادة من كل ما أراه من صلاح بكل ما في وسعي".

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وسجل دوك أول أهدافه مع ليفربول حين هز شباك ليستر سيتي وديا يوم الأحد.

في الموسم الماضي، لعب دوك 6 مباريات مع الفريق الأول، وكلها كبديل.

بواقع 2 في الدوري الإنجليزي و2 في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومباراة في كأس رابطة المحترفين، ومباراة الدرع الخيرية.

ويستعد محمد صلاح لانطلاق موسمه السابع مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 305 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 186 هدفا وصنع 79 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول بن دوك
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