نونو سانتو: نفتقد حجازي.. وشراسة لاعبي الصفاقسي لم تعجبني

أوضح البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لاتحاد جدة أن فريقه يفتقد لجهود القائد أحمد حجازي الذي يغيب بسبب تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وتعرض حجازي للإصابة خلال مباراة الاتحاد أمام الفيحاء في الجولة قبل الأخيرة من الدوري السعودي الموسم الماضي، ومن المتوقع غيابه لفترة قد تصل إلى 6 أشهر.

وقال نونو سانتو في تصريحات للصحفيين: "نفتقد جهود أحمد حجازي فهو لاعب مؤثر ومهم للغاية".

وأضاف عقب لقاء الصفاقسي في البطولة العربية "بالطبع نواجه صعوبات في ظل غيابه ولكن الأهم هو إيجاد الحلول".

وأكمل "نجولو كانتي لم يشارك أمام الصفاقسي لأنه شعر بألم قبل نهاية التدريب الأخير يوم السبت".

وواصل "مباراة الصفاقسي كانت مواجهة صعبة، إذ لعبنا ضد فريق شرس، لكننا استطعنا التحكم بإيقاع اللقاء في معظم الفترات".

وتابع "لم يعجبني الأداء الشرس للاعبي الصفاقسي، لا يوجد أي مبرر للعب بهذه الطريقة، لقد كسروا قواعد اللعب النظيف، كان عليهم احترام لاعبي الفريق المنافس".

وكان طارق حامد قد غادر مباراة اتحاد جدة والصفاقسي مصابا في الدقيقة الـ44 بعد تدخل قوي جدا من حسين علي لاعب الصفاقسي، والذي طٌرد على إثر تلك الكرة.

أفاد نادي اتحاد جدة أن لاعبه المصري طارق حامد خضع لجراحة ناجحة في الوجه.

وذكر النادي في بيان صباح الاثنين: "خضع طارق حامد لعملية جراحية في موضع إصابته بالوجه، وكللت بالنجاح".

وكشف عبد الله الحارثي الطبيب المعالج لـ طارق حامد عن تشخيص إصابة اللاعب في الملعب.

وقال الحارثي في تصريحات لقناة SSC: "إصابة طارق حامد كانت متوسطة، ليست عميقة أو بسيطة".

ألف سلامة يا كبير 💪 pic.twitter.com/0g34UCZZfo — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 31, 2023

وأضاف "دخل الجهاز الطبي وأوقفوا النزيف وتأكدوا من أنه في كامل وعي".

الطبيب أكمل "ثم تم نقله إلى المستشفى للتأكد من عدم وجود أية كسور وأنها مجرد جرح قطعي فقط".

وأتم "حالة اللاعب مستقرة وأطمئن الجمهور عليه".

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وتعد تلك المرة هي الثالثة فقط في مسيرة طارق حامد، التي يغادر فيها أي مباراة يخوضها مصابا. الأولى كانت مع الزمالك أمام سموحة بتاريخ 24 يناير 2016، ثم كانت الثانية رفقة منتخب مصر أمام أوروجواي في كأس العالم 2018.

وحقق اتحاد جدة الفوز على الصفاقسي التونسي بهدف دون مقابل في الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة العربية.

وللمباراة الثانية على التوالي قاد كريم بنزيمة الاتحاد للانتصار بعد أن سجل هدف الفوز.

الفوز رفع رصيد اتحاد جدة للنقطة السادسة محققا العلامة الكاملة ليتصدر المجموعة الأولى بفارق نقطتين عن الشرطة صاحب الأربع نقاط.

المباراة شهدت مشاركة بنزيمة وطارق حامد في التشكيل الأساسي للاتحاد بينما خرج نجولو كانتي من القائمة بالكامل.

وتلقى طارق حامد بطاقة صفراء مبكرة في الدقيقة الثانية بعد تدخله مع لاعب الصفاقسي.

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