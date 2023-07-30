خبر في الجول – جلسة بين الزمالك وأحمد فتوح لمفاتحته في التجديد

الأحد، 30 يوليه 2023 - 23:55

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد فتوح - الزمالك

ينوي مسؤولو الزمالك عقد جلسة تفاوضية مع أحمد فتوح لاعب الفريق عقب العودة من بطولة كأس العرب في السعودية.

أحمد فتوح

النادي : الزمالك

الزمالك

وسيفتح مسؤولو الزمالك حسبما علم FilGoal.com ملف التجديد مع فتوح، والذي أبدى ترحابا بفكرة التجديد مع النادي، على أن تتم مناقشة الأمور التفاوضية خلال الجلسة.

من جهة أخرى، لم يصل اللاعب أية عروض خارجية كما أشيع في الفترة الأخيرة، واللاعب مستمر مع الزمالك بشكل طبيعي حتى الآن.

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ويتواجد فتوح رفقة الزمالك حاليا في السعودية، للمشاركة في بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

ويرتبط فتوح بعقد مع الزمالك حتى نهاية الموسم المقبل، لكن النادي يريد تأمين استمرار اللاعب سريعا.

فتوح من ناشئين الزمالك وتدرج في صفوفه، وخرج معارا إلى سموحة لمدة موسم في 2019.

صاحب الـ25 عاما شارك هذا الموسم في 28 مباراة رفقة الزمالك. سجل فيهم ثلاثة أهداف وصنع 5 آخرين.

ويملك فتوح 22 مباراة دولية رفقة منتخب مصر. سجل فيهم هدفا واحدا، وصنع آخر.

كأس العرب أحمد فتوح الزمالك
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