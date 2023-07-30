كأس مصر - موعد مباراة الأهلي القادمة ضد المصري

تأهل الأهلي إلى ربع نهائي كأس مصر لموسم 2022-2023 بعد الفوز على الداخلية.

الأهلي تغلب على الداخلية بهدفين دون رد في دور الـ16 من كأس مصر، في المباراة التي أقيمت في استاد الكلية الحربية.

ليضرب الأهلي موعدا مع المصري في دور الثمانية.

وتقام المباراة يوم الخميس المقبل الموافق 3 أغسطس.

وتُلعب في استاد برج العرب في الإسكندرية.

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وذلك بعد تقديم مواعيد كل المباريات بحسب توجيهات رئاسة الوزراء لتقام المنافسات قبل موعد الغروب.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.