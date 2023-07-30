خبر في الجول – محاولات لإقناع عبد الشافي بالتراجع عن الاعتزال.. وموقف اللاعب

يحاول لاعبو الزمالك إقناع محمد عبد الشافي لاعب الفريق بالعودة عن قرار اعتزال كرة القدم.

وحسبما علم FilGoal.com فإن لاعبي الزمالك بقيادة محمود عبد الرازق "شيكابالا" تحدثوا مع عبد الشافي وطالبوه بالعودة عن قرار الاعتزال، والاستمرار لموسم إضافي، هو ما تبقى من تعاقده مع النادي.

ورغم محاولات لاعبي الزمالك، لكن محمد عبد الشافي لم يغيره رأيه حتى الآن ويفضل الاعتزال، ومشاركته في المران مع باقي اللاعبين اليوم الأحد كانت بصفة ودية فقط.

كان FilGoal.com قد انفرد بخبر قرار عبد الشافي اعتزال كرة القدم، وإبلاغه لمسؤولي الزمالك بذلك. (طالع التفاصيل)

وسافر عبد الشافي إلى السعودية لمؤازرة الفريق خلال المشاركة في كأس العرب للأندية الأبطال.

الزمالك فاز في المباراة الأولى على الاتحاد المنستيري برباعية، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من البطولة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الشباب السعودي مساء غد الاثنين، قبل مواجهة اتحاد جدة يوم الخميس.