خبر في الجول – عبد الشافي يبلغ الزمالك بقرار اعتزاله

حسم محمد عبد الشافي لاعب نادي الزمالك قراره النهائي بشأن مستقبله.

وحسبما علم FilGoal.com فإن محمد عبد الشافي أبلغ نادي الزمالك بقرار اعتزاله بنهاية الموسم الحالي.

واتخذ عبد الشافي قرار الاعتزال بعد معاناته من الإصابات المتكررة في الركبة.

وشارك عبد الشافي مع الزمالك خلال الموسم الحالي في 13 مباراة فقط.

وشهدت مباراة الزمالك أمام بيراميدز يوم 23 مارس الماضي الظهور الأخير لعبد الشافي بالقميص الأبيض قبل تعرضه للإصابة.

وانتقل عبد الشافي من قطاع الناشئين في الزمالك إلى غزل المحلة عام 2006.

قبل أن يعود للقلعة البيضاء في 2009 ورحل في 2014.

ولعب عبد الشافي (36 عاما) للأهلي والفتح السعوديين قبل أن يعود للزمالك في 2019.

ومثل عبد الشافي فريق الزمالك في 224 مباراة وسجل 11 هدفا وأرسل 18 تمريرة حاسمة، وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق.