وصول بطاقة أوباما الدولية وقيده في قائمة الزمالك المحلية

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الصادر بحقه حكم بالعزل من منصبه عن وصول البطاقة الدولية لـيوسف إبراهيم "أوباما" الذي انتهت إعارته لنادي الحزم السعودي.

يوسف أوباما النادي : الزمالك الزمالك

وأوضح منصور أنه تم قيد اللاعب بالقائمة المحلية للفريق ويحق له المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة بعد وصول البطاقة الدولية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان الزمالك سبق وقام بقيد الثنائي حمدي علاء وأحمد زكي بعد انتهاء إعارة الثنائي للبنك الأهلي وزد في الفترة الماضية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الشباب السعودي المقرر له غدا الاثنين في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

قائمة الزمالك للبطولة العربية:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح زكي.

وفاز الزمالك على الاتحاد المنستيري بأربعة أهداف دون رد في أولى المباريات.