وصول بطاقة أوباما الدولية وقيده في قائمة الزمالك المحلية

الأحد، 30 يوليه 2023 - 17:24

كتب : إبراهيم رمضان

يوسف إبراهيم أوباما - مران الزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الصادر بحقه حكم بالعزل من منصبه عن وصول البطاقة الدولية لـيوسف إبراهيم "أوباما" الذي انتهت إعارته لنادي الحزم السعودي.

يوسف أوباما

النادي : الزمالك

الزمالك

وأوضح منصور أنه تم قيد اللاعب بالقائمة المحلية للفريق ويحق له المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة بعد وصول البطاقة الدولية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان الزمالك سبق وقام بقيد الثنائي حمدي علاء وأحمد زكي بعد انتهاء إعارة الثنائي للبنك الأهلي وزد في الفترة الماضية.

أخبار متعلقة:
مؤتمر مدرب النصر: فوز الزمالك العريض على المنستيري يحملنا مسؤولية كبيرة مدير البطولة العربية: لا يحق للأندية تعديل القوائم في الأدوار النهائية هتان باهبري: معجب بـ شيكابالا كثيرا.. ونتعلم منه كلاعبين مؤتمر أوسوريو: البطولة العربية فرصة لإثبات أننا فريق كبير.. وسنستحوذ أمام الشباب

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الشباب السعودي المقرر له غدا الاثنين في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

قائمة الزمالك للبطولة العربية:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح زكي.

وفاز الزمالك على الاتحاد المنستيري بأربعة أهداف دون رد في أولى المباريات.

يوسف أوباما الزمالك مرتضى منصور الدوري المصري
نرشح لكم
مصدر من زد لـ في الجول: تعاقدنا مع محمد أشرف من الأهلي على سبيل الإعارة مباشر كأس مصر - الأهلي (0)-(0) الداخلية.. تسديدة قوية من مروان القائم يبعدها تشكيل الأهلي - الشحات أساسي أمام الداخلية في كأس مصر العشري لـ في الجول: الاتحاد السكندري سيعلن عن 3 صفقات أجنبية بين منصور وحكم والعش وصبحي.. من يحل أزمة القدم اليسرى في دفاع الزمالك؟ وزارة الرياضة: لا اعتراضات على ترشيد الكهرباء.. وهكذا يمكننا تفادي حرارة الصيف القادم وكيل سيرج أكا يكشف حقيقة المفاوضات مع الزمالك قبل الانتقال إلى البنك الأهلي الرابع.. البنك الأهلي يعلن تعاقده مع جريندو
أخر الأخبار
الأولى في الموسم المحلي.. معلول يهدر ركلة جزاء أمام الداخلية دقيقة | الكرة المصرية
سلة - سيدات مصر يخسرن من نيجيريا في ختام مجموعات بطولة إفريقيا 8 دقيقة | رياضات أخرى
سيزامل فيرمينو ومحرز وميندي.. نيوكاسل يعلن انتقال سان ماكسيمان لـ أهلي جدة 43 دقيقة | ميركاتو
مصدر من زد لـ في الجول: تعاقدنا مع محمد أشرف من الأهلي على سبيل الإعارة 53 دقيقة | ميركاتو
تشكيل الداخلية - كريستوفر جون وسمير فكري يقودان الهجوم ضد الأهلي ساعة | الكرة المصرية
مباشر كأس مصر - الأهلي (0)-(0) الداخلية.. تسديدة قوية من مروان القائم يبعدها ساعة | الكرة المصرية
البطولة العربية - الثاني للفريقين.. الوداد يتعادل مع أهلي طرابلس ساعة | كأس العرب
تشكيل الأهلي - الشحات أساسي أمام الداخلية في كأس مصر ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير تونسي: معلول قرر الرحيل عن الأهلي.. والوجهة الأقرب 2 الزمالك يعلن قيد ثلاثة لاعبين قبل مواجهة الاتحاد المنستيري 3 خبر في الجول - العدد يرتفع إلى أربعة.. زد يضم ثنائي الأهلي العائد من الإعارة 4 الأهلي يوقع عقوبة مالية على حسين الشحات