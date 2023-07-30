مؤتمر مدرب النصر: فوز الزمالك العريض على المنستيري يحملنا مسؤولية كبيرة

الأحد، 30 يوليه 2023 - 15:59

كتب : FilGoal

الزمالك

يرى البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي أن الفوز العريض الذي حققه الزمالك على حساب الاتحاد المنستيري التونسي في الجولة الافتتاحية بالبطولة العربية يضع فريقه أمام حتمية الفوز، في ظل تعادله مع شقيقه الشباب.

ويلعب النصر ضد الاتحاد المنستيري يوم الاثنين بالجولة الثانية من كأس الملك سلمان للأندية العربية، فيما يلعب الزمالك أمام الشباب.

وقال لويس كاسترو في تصريحات نقلتها جريدة اليوم السعودية: "لا نخشى أحدا وأكره كلمة الخوف، ولكن في الوقت ذاته علينا احترام جميع المنافسين".

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وأضاف "الفوز الكبير الذي حققه الزمالك على حساب الاتحاد المنستيري، يحملنا مسؤولية كبيرة في لقاء بطل تونس".

وأكمل "النصر عانى من اجهاد بدني كبير بعد خوض مباراة الشباب عقب 24 ساعة فقط من ودية إنتر ميلان".

وتابع "مارسيلو بروزوفيتش يقوم بعمل رائع على مستوى استرجاع اللياقة البدنية، واللاعب الذي يفرض نفسه هو من سيدخل التشكيل الأساسي ويشارك".

وكان النصر قد استهل مشواره في كأس الملك سلمان للأندية العربية بالتعادل السلبي أمام الشباب مساء الجمعة.

فيما دك الزمالك شباك المنستيري برباعية نظيفة ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة.

وسجل اهداف الزمالك كل من: سيف الجزيري واحمد مصطفى زيزو وسيد عبد الله (هدفين).

الزمالك حقق ثالث أكبر فوز له في منافسات البطولات العربية بعدما فاز على نواذيبو بطل موريتانيا في موسم 2003-2004 بنتيجة 5-1.

فيما كان فوز الزمالك الأكبر على مولودية الجزائر في موسم 2004-2005 بنتيجة 5-0.

الزمالك النصر الاتحاد المنستيري الشباب البطولة العربية
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