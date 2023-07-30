طائرة - رئيس الاتحاد: مريم مصطفى أمام الدفع أو العودة إلى الأهلي.. وسبب خروج فريدة العسقلاني

أوضح ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة حقيقة استبعاد فريدة العسقلاني من معسكر منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة للمرة الثانية.

وسبق وأن خرجت فريدة من قائمة المنتخب خلال معسكر اليونان الماضي لأسباب شخصية وسط أنباء عن أزمة بينها وبين المدرب عماد نوار.

ثم عادت العسقلاني للمنتخب من جديد لتواصل الاستعدادات لبطولة إفريقيا، ولكنها خرجت مرة أخرى.

وقال قمر في تصريحاته لقناة صدى البلد: "ليس من المفترض أن أصرح بذلك إعلاميا. فريدة اتصلت بي قبل السفر واعتذرت بسبب ظروف شخصية".

وأضاف "حين عاد المنتخب وانضمت إليه مجددا اجتمعت بها في مقر الاتحاد وانتهى هذا الأمر وبدأت تتدرب، ولكن في الأسبوع الماضي اكتشفت أنها حامل".

وأوضح "هذا لم يكن استبعادا. إنها في الشهور الأولى من الحمل وهذه إرادة الله".

على الجانب الآخر تحدث قمر عن أزمة مريم مصطفى لاعبة الزمالك بعد الحكم بصحة توقيعها على تجديد العقد مع النادي الأهلي.

وقال رئيس اتحاد الطائرة: "سننتظر الحكم النهائي، وإذا أكد على سلامة العقد ستعود إلى الأهلي أو ستدفع الغرامة وتستمر في الزمالك".

ويحق لمريم مصطفى الاستئناف خلال 60 يوما. وتقدر الغرامة بـ 3 ملايين جنيه.