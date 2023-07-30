صلاح يصنع هدفين في دقيقتين وبديله الواعد يسجل.. ليفربول يسحق ليستر برباعية ودية

تغلب ليفربول على ليستر سيتي بأربعة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن استعدادات الموسم الجديد.

وشهدت المباراة مشاركة محمد صلاح نجم ليفربول منذ بدايتها وحتى الدقيقة 55.

وسجل داروين نونيز هدفا في الدقيقة 11 فوق الحارس، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 30 وقع داروين على الهدف الأول السليم هذه المرة من متابعة لتسديدة ديوجو جوتا العائدة من حارس المرمى.

وبصناعة صلاح، أضاف بوبي كلارك الهدف الثاني في الدقيقة 36، ثم صنع صلاح ثالث الأهداف لجوتا هذه المرة في الدقيقة 38.

شاهد تمريرة محمد صلاح الحاسمة.. جوتا يحرز الهدف الثالث للريدز#ليفربول_ليستر #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/nZ1loms7vx — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 30, 2023

وبين الشوطين أجرى يورجن كلوب مدرب ليفربول 9 تبديلات دفعة واحدة، بخروج أندرو روبرتسون وإبراهيما كوناتي وداروين نونيز وكرتيس جونز وبوبي كلارك وفيرجيل فان دايك وترينت ألكساندر أرنود وديوجو جوتا وأليكسيس ماك أليستر.

وأتى بدلا منهم كوستاس تسيميكاس وجويل ماتيب وكودي جاكبو وهارفي إليوت وجيمس ماكونيل وجاريل كوانساه وجو جوميز ولويس دياز ودومينيك سوبوسلاي.

وفي الدقيقة 55 خرج محمد صلاح وكاويمين كيليهير وأتى بن دوك وأليسون بيكر.

دوك البالغ من العمر 16 عاما سجل الهدف الرابع في الدقيقة 64 بصناعة جويل ماتيب.

وفي الدقيقة 75 سجل لويس دياز الهدف الخامس، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وتستمر تحضيرات ليفربول بمواجهة بايرن ميونيخ يوم الأربعاء 2 أغسطس.