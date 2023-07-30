زئير العرب الأول.. سيدات المغرب يحققن فوزا تاريخيا في كأس العالم

الأحد، 30 يوليه 2023 - 12:06

كتب : FilGoal

احتفال منتخب المغرب للسيدات

كتب منتخب المغرب للسيدات تاريخا جديدا في كأس العالم، بالفوز على كوريا الجنوبية بهدف دون رد.

جاء ذلك في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للسيدات 2023 المقامة في أستراليا ونيوزيلندا.

الهدف أتى في الدقيقة السادسة، بعرضية من حنان أيت الحاج، ورأسية من المهاجمة ابتسام جرايدي سكنت الشباك على يمين حارسة المرمى الكورية.

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المغرب هو أول منتخب عربي يشارك في كأس العالم للسيدات، وبالتالي كان هذا فوز العرب الأول على الإطلاق في المونديال النسائي.

وكانت لبؤات الأطلس قد خسرن المباراة الأولى أمام ألمانيا بستة أهداف دون رد.

الفوز رفع رصيد المغرب إلى 3 نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن ألمانيا وكولومبيا.

وفازت كولومبيا على كوريا الجنوبية في الجولة الأولى بهدفين دون رد.

ويلعب منتخب المغرب مباراته الأخيرة في المجموعات أمام كولومبيا يوم الخميس 3 أغسطس في الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

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