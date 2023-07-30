انتهت - ليفربول (4)-(0) ليستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد ليستر سيتي ضمن استعدادات الموسم الجديد 2023-2024.

ويقود محمد صلاح تشكيل فريقه ليفربول في مواجهة ليستر سيتي في المباراة الودية استعدادا للموسم الجديد.

وعاد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بالدفع بالظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد في مركزه الطبيعي، بعدما لعب أول مباراتين خلال فترة الاعداد في وسط الملعب.

وتعد هذه المباراة هي الثالثة لليفربول في الإعداد للموسم الجديد، والأولى في سنغافورة هذا الصيف، بعدما لعب أول مباراتين في ألمانيا.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: كوميان كيليهير

الدفاع: ترينت – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – أندي روبيرتسون

الوسط: كورتيس جونز – بوبي كلارك – أليكسيس ماك أليستر

الهجوم: ديوجو جوتا – داروين نونيز – محمد صلاح

ويفتتح ليفربول الدوري الإنجليزي بمواجهة تشيلسي يوم 13 أغسطس المقبل في ملعب ستامفورد بريدج.

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ق 75 لويس دياز يسجل ولكن الهدف يلغى بداعي التسلل

ق 64 جوووول دوك يسجل بعد نزوله بدلا من صلاح.. بصناعة جويل ماتيب

ق 55 خروج محمد صلاح وكاويمين كيليهير ونزول بن دوك وأليسون بيكر

ق 46 كلوب يجري 9 تبديلات

خروج أندرو روبرتسون وإبراهيما كوناتي وداروين نونيز وكرتيس جونز وبوبي كلارك وفيرجيل فان دايك وترينت ألكساندر أرنود وديوجو جوتا وأليكسيس ماك أليستر

ونزول كوستاس تسيميكاس وجويل ماتيب وكودي جاكبو وهارفي إليوت وجيمس ماكونيل وجاريل كوانساه وجو جوميز ولويس دياز ودومينيك سوبوسلاي

استراحة

ق 38 جوووول ثالث سريعا.. صلاح يصنع مجددا وهذه المرة لديوجو جوتا

ق 36 جوووول بوبي كلارك يسجل من صناعة صلاح.. 2-0

ق 30 جووووول الأول هذه المرة يحتسب لداروين.. ديوجو جوتا يسدد والحارس يتصدى ولكن الكرة تصل إلى داروين أمام المرمى الخالي

ق 11 داروين نونيز يسجل فوق الحارس ببراعة.. ولكن من وضعية تسلل

ق 10 ويلفريد نديدي يهدر هدفا محققا من انفراد.. تصدي بطولي من كيليهير

بداية المباراة