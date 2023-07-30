انتهت - ليفربول (4)-(0) ليستر سيتي

الأحد، 30 يوليه 2023 - 12:00

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد ليستر سيتي ضمن استعدادات الموسم الجديد 2023-2024.

ويقود محمد صلاح تشكيل فريقه ليفربول في مواجهة ليستر سيتي في المباراة الودية استعدادا للموسم الجديد.

وعاد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بالدفع بالظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد في مركزه الطبيعي، بعدما لعب أول مباراتين خلال فترة الاعداد في وسط الملعب.

أخبار متعلقة:
برشلونة والقائم يضربان ريال مدريد بثلاثية في الكلاسيكو الودي صلاح أساسي ضد ليستر سيتي.. وترينت يعود لمركزه عاد إلى الحياة.. ساو باولو يضم جيمس رودريجيز بقميص مارادونا.. بوكا جونيورز يعلن ضم كافاني

وتعد هذه المباراة هي الثالثة لليفربول في الإعداد للموسم الجديد، والأولى في سنغافورة هذا الصيف، بعدما لعب أول مباراتين في ألمانيا.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: كوميان كيليهير

الدفاع: ترينت – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – أندي روبيرتسون

الوسط: كورتيس جونز – بوبي كلارك – أليكسيس ماك أليستر

الهجوم: ديوجو جوتا – داروين نونيز – محمد صلاح

ويفتتح ليفربول الدوري الإنجليزي بمواجهة تشيلسي يوم 13 أغسطس المقبل في ملعب ستامفورد بريدج.

---------------

ق 75 لويس دياز يسجل ولكن الهدف يلغى بداعي التسلل

ق 64 جوووول دوك يسجل بعد نزوله بدلا من صلاح.. بصناعة جويل ماتيب

ق 55 خروج محمد صلاح وكاويمين كيليهير ونزول بن دوك وأليسون بيكر

ق 46 كلوب يجري 9 تبديلات

خروج أندرو روبرتسون وإبراهيما كوناتي وداروين نونيز وكرتيس جونز وبوبي كلارك وفيرجيل فان دايك وترينت ألكساندر أرنود وديوجو جوتا وأليكسيس ماك أليستر

ونزول كوستاس تسيميكاس وجويل ماتيب وكودي جاكبو وهارفي إليوت وجيمس ماكونيل وجاريل كوانساه وجو جوميز ولويس دياز ودومينيك سوبوسلاي

استراحة

ق 38 جوووول ثالث سريعا.. صلاح يصنع مجددا وهذه المرة لديوجو جوتا

ق 36 جوووول بوبي كلارك يسجل من صناعة صلاح.. 2-0

ق 30 جووووول الأول هذه المرة يحتسب لداروين.. ديوجو جوتا يسدد والحارس يتصدى ولكن الكرة تصل إلى داروين أمام المرمى الخالي

ق 11 داروين نونيز يسجل فوق الحارس ببراعة.. ولكن من وضعية تسلل

ق 10 ويلفريد نديدي يهدر هدفا محققا من انفراد.. تصدي بطولي من كيليهير

بداية المباراة

محمد صلاح ليفربول ليستر سيتي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
صلاح يصنع هدفين في دقيقتين وبديله الواعد يسجل.. ليفربول يسحق ليستر برباعية ودية صلاح أساسي ضد ليستر سيتي.. وترينت يعود لمركزه ميرور: ليفربول يتفاوض مع باريس سان جيرمان لضم مبابي رومانو: الصفقة تمت.. مانشستر يونايتد يتفق مع أتالانتا على ضم هويلاند تقرير: كريستال بالاس يرفض بيع أوليسيه رغم محاولات تشيلسي ومانشستر سيتي تقرير: هندرسون قد يعود إلى نوتنجهام فورست مانشستر سيتي يجدد تعاقد ناثان أكي الغياب الأول المطول.. مانشستر يونايتد يكشف عن إصابة كوبي ماينو
أخر الأخبار
طائرة - رئيس الاتحاد: مريم مصطفى أمام الدفع أو العودة إلى الأهلي.. وسبب خروج فريدة العسقلاني 21 ثاتيه | كرة طائرة
مدير البطولة العربية: لا يحق للأندية تعديل القوائم في الأدوار النهائية 14 دقيقة | الوطن العربي
صلاح يصنع هدفين في دقيقتين وبديله الواعد يسجل.. ليفربول يسحق ليستر برباعية ودية 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سواريز: سأرحل عن جريميو في ديسمبر المقبل.. وإنتر ميامي لم يتحدث معي مباشرة ساعة | أمريكا
هتان باهبري: معجب بـ شيكابالا كثيرا.. ونتعلم منه كلاعبين ساعة | كأس العرب
مؤتمر نبيل عماد: نريد تعويض الموسم الماضي بالبطولة العربية.. وهذا ما تغير مع أوسوريو ساعة | كأس العرب
مؤتمر أوسوريو: البطولة العربية فرصة لإثبات أننا فريق كبير.. وسنستحوذ أمام الشباب ساعة | كأس العرب
وزارة الرياضة: لا اعتراضات على ترشيد الكهرباء.. وهكذا يمكننا تفادي حرارة الصيف القادم 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير تونسي: معلول قرر الرحيل عن الأهلي.. والوجهة الأقرب 2 الزمالك يعلن قيد ثلاثة لاعبين قبل مواجهة الاتحاد المنستيري 3 خبر في الجول - العدد يرتفع إلى أربعة.. زد يضم ثنائي الأهلي العائد من الإعارة 4 الأهلي يوقع عقوبة مالية على حسين الشحات